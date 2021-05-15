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TV 8 canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Mayıs 15 Cumartesi günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen TV 8 canlı yayın akışı Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 00:01
TV 8 canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranların her hafta milyonlarca kişinin severek takip ettiği yapımlar yayınlanıyor. TV 8 yayın akışı içerisinde bulunan dizi, film, yarışma ve diğer yapımlar reytinglerde zirvede yer alıyor.

İzleyiciler her hafta yayınlanan sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 15 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

 

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 15.05.2021 00:01
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MasterchefDiziYayın AkışıCumartesiTV 8
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