TV 8 canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8, ekranlarında her hafta yayınlanan yapımlar izlenme rekorları kırıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.
İzleyiciler TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TV 8 Pazar yayın akışı sabah 06:30’da Oynat Bakalım adlı programla başlıyor. Ardından saatler 13:30’u gösterdiğinde TV 8’in reyting rekorları kıran yarışmasının tartışıldığı Survivor Panaroma ekranlara geliyor. TV 8 Pazar yayın akışı içerisinde saatler 16:15'i gösterdiğinde Arif V 216 sinema filmi izleyicilerin karşısına çıkacak.
TV 8’in Pazar akşam kuşağında ise heyecanın zirveye ulaştığı sevilen yarışma Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler saat 20:00'de ekranlara gelecek.
TV 814 Şubat 2021 Pazar yayın akışı
06:30 OYNAT BAKALIM
08:15 ÇOOK YAŞA ( YENİ BÖLÜM )
09:45 SÜPER 1 TAKIM ( ÇİZGİ FİLM )
10:00 KIRMIZI ODA ( TEKRAR )
13:30 SURVİVOR PANORAMA ( CANLI )
16:15 ARİF V 216
20:00 SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER- GÖNÜLLÜLER ( YENİ BÖLÜM )
00:15 SURVİVOR EKSTRA ( CANLI )
01:30 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR ( TEKRAR )
04:30 8X8 ( PROGRAM )
05:45 BİLGİNİZ OLSUN ( PROGRAM )
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