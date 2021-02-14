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TV 8 canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 canlı yayın akışı Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Şubat 14 Pazar tarihindeki haberimizden TV 8 canlı yayın akışı Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 00:00
TV 8 canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8, ekranlarında her hafta yayınlanan yapımlar izlenme rekorları kırıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 Pazar yayın akışı sabah 06:30’da Oynat Bakalım adlı programla başlıyor. Ardından saatler 13:30’u gösterdiğinde TV 8’in reyting rekorları kıran yarışmasının tartışıldığı Survivor Panaroma ekranlara geliyor. TV 8 Pazar yayın akışı içerisinde saatler 16:15'i gösterdiğinde Arif V 216 sinema filmi izleyicilerin karşısına çıkacak.

TV 8’in Pazar akşam kuşağında ise heyecanın zirveye ulaştığı sevilen yarışma Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler saat 20:00'de ekranlara gelecek.

TV 814 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

06:30 OYNAT BAKALIM 

08:15 ÇOOK YAŞA ( YENİ BÖLÜM )

09:45 SÜPER 1 TAKIM ( ÇİZGİ FİLM )

10:00 KIRMIZI ODA ( TEKRAR ) 

13:15 SÜPER 1 TAKIM ( ÇİZGİ FİLM )

13:30 SURVİVOR PANORAMA ( CANLI )

16:15 ARİF V 216 

20:00 SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER- GÖNÜLLÜLER ( YENİ BÖLÜM )

00:15 SURVİVOR EKSTRA ( CANLI )

01:30 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR ( TEKRAR )

04:30 8X8 ( PROGRAM )

05:45 BİLGİNİZ OLSUN ( PROGRAM )

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 14.02.2021 00:00
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PazarYayın AkışıYarışmaMasterchefDiziTV 8
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