TV 8 canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 ekranların her hafta milyonlarca kişinin severek takip ettiği yapımlar yayınlanıyor. TV 8 yayın akışı içerisinde bulunan dizi, film, yarışma ve diğer yapımlar reytinglerde zirvede yer alıyor.

İzleyiciler her hafta yayınlanan sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 13 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45 Kırmızı Oda

13:30 Survivor Panorama / CanlıProgram

16:00 Yerli Sinema

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı Program

01:30 Doğduğun Ev Kaderindir

04:30 8x8Program

05:45 Bilginiz Olsun

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