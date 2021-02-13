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TV 8 canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın merakını uyandıran TV 8 canlı yayın akışı Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimiz gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla 13 Şubat 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de sıcak gelişmeleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

13 Şubat 2021 Cumartesi 00:01
TV 8 canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranların her hafta milyonlarca kişinin severek takip ettiği yapımlar yayınlanıyor. TV 8 yayın akışı içerisinde bulunan dizi, film, yarışma ve diğer yapımlar reytinglerde zirvede yer alıyor.

İzleyiciler her hafta yayınlanan sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 13 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

06:30     Oynat Bakalım

08:15     Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45     Kırmızı Oda

13:30     Survivor Panorama / CanlıProgram

16:00     Yerli Sinema

20:00     Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15     Survivor Ekstra / Canlı Program

01:30     Doğduğun Ev Kaderindir

04:30     8x8Program

05:45     Bilginiz Olsun

 

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 13.02.2021 00:01
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MasterchefDiziYayın AkışıCumartesiTV 8
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