TV 8 canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 ekranların her hafta milyonlarca kişinin severek takip ettiği yapımlar yayınlanıyor. TV 8 yayın akışı içerisinde bulunan dizi, film, yarışma ve diğer yapımlar reytinglerde zirvede yer alıyor.
İzleyiciler her hafta yayınlanan sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TV 8 13 Şubat 2021 Pazar yayın akışı
06:30 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa / Yeni Bölüm
09:45 Kırmızı Oda
13:30 Survivor Panorama / CanlıProgram
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı Program
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
04:30 8x8Program
05:45 Bilginiz Olsun
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Son Güncelleme: 13.02.2021 00:01