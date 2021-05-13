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TV 8 canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan TV 8 canlı yayın akışı Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 13.05.2021 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

13 Mayıs 2021 Perşembe 00:01
TV 8 canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranların her hafta sevilen programlar yayınlanıyor. TV 8 içerikleri milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. TV 8 yayınlarında dizi, film ve yarışmalar yer alırken kanalın içerikleri çok beğeniliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor. TV 8 Salı günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yapımlar yer alıyor.

TV 8 ekranlarında Salı günü sabah 06.30 Oynat Bakalım ile yayınlar başlıyor.

TV 8  27 Nisan Salı yayın akışı

07.15 8’de Sağlık

08.30 Kırmızı Oda

13.15 Doya Doya Moda

17.15 Survivor Panorama

20.00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

04.30 Kırmızı Oda

TV 8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin


Son Güncelleme: 13.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefDiziPerşembeYayın AkışıTV 8
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