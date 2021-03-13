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TV 8 canlı yayın akışı 13 Mart 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme bomba gibi düşen TV 8 canlı yayın akışı Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi halen birçok kişi tarafından konuşulmaya devam ediyor. Biz de haberin en yeni ayrıntılarını araştırarak 13.03.2021 tarihli haberimizde yer verdik. Hemen okuyarak siz de bilgi sahibi olabilirsiniz.

13 Mart 2021 Cumartesi 00:01
TV 8 canlı yayın akışı 13 Mart 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranların her hafta milyonlarca kişinin severek takip ettiği yapımlar yayınlanıyor. TV 8 yayın akışı içerisinde bulunan dizi, film, yarışma ve diğer yapımlar reytinglerde zirvede yer alıyor.

İzleyiciler her hafta yayınlanan sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 13 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 13.03.2021 00:01
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MasterchefDiziYayın AkışıCumartesiTV 8
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