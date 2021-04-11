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TV 8 canlı yayın akışı 11 Nisan 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

11 Nisan 2021 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran TV 8 canlı yayın akışı Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Nisan 11 Pazar günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

11 Nisan 2021 Pazar 00:00
TV 8 canlı yayın akışı 11 Nisan 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8, ekranlarında her hafta yayınlanan yapımlar izlenme rekorları kırıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 Pazar yayın akışı sabah 06:30’da Oynat Bakalım adlı programla başlıyor. Ardından saatler 12:30’u gösterdiğinde TV 8’in her hafta şaşırtan hikayeleriyle insanları kendine bağlayan Kırmızı Oda dizisi ekranlara geliyor. TV 8 Pazar yayın akışı içerisinde saatler 15:45'i gösterdiğinde Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin tekrarı izleyiciler karşısına çıkacak.

TV 8’in Pazar akşam kuşağında ise heyecanın zirveye ulaştığı sevilen yarışma Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler saat 20:00'de ekranlara gelecek.

TV 811 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Kırmızı Oda

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

06:30 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Survivor Panorama / Canlı

12:30 Kırmızı Oda

15:45 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 11.04.2021 00:00
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PazarYayın AkışıYarışmaMasterchefDiziTV 8
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