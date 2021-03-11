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TV 8 canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Haber okurlarının merakını uyandıran TV 8 canlı yayın akışı Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinde güncel gelişmeler söz konusu! Bu gelişmeleri ve yeni ayrıntıları 11.03.2021 tarihli haberimizden hemen okuyabilirsiniz.

11 Mart 2021 Perşembe 00:01
TV 8 canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranların her hafta sevilen programlar yayınlanıyor. TV 8 içerikleri milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. TV 8 yayınlarında dizi, film ve yarışmalar yer alırken kanalın içerikleri çok beğeniliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor. TV 8 Çarşamba günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yapımlar yer alıyor.

TV 8 ekranlarında Salı günü sabah 06.00 Oynat Bakalım ile yayınlar başlıyor.

TV 8  09 Mart Salı  yayın akışı

06:00 Oynat Bakalım Program

07:15 8'de Sağlık 

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama  

13:00 Doya Doya Moda

20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

03:15 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panorama Program

TV 8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin



Son Güncelleme: 11.03.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefDiziPerşembeYayın AkışıTV 8
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