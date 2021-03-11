TV 8 canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 ekranların her hafta sevilen programlar yayınlanıyor. TV 8 içerikleri milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. TV 8 yayınlarında dizi, film ve yarışmalar yer alırken kanalın içerikleri çok beğeniliyor.
İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor. TV 8 Çarşamba günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yapımlar yer alıyor.
TV 8 ekranlarında Salı günü sabah 06.00 Oynat Bakalım ile yayınlar başlıyor.
TV 8 09 Mart Salı yayın akışı
06:00 Oynat Bakalım Program
07:15 8'de Sağlık
08:30 Sinema
13:00 Doya Doya Moda
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
03:15 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama Program
TV 8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin