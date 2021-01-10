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TV 8 canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki TV 8 canlı yayın akışı Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 10 Ocak 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak TV 8 canlı yayın akışı Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 00:02
TV 8 canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8, ekranlarında her hafta yayınlanan yapımlar izlenme rekorları kırıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 Cuma yayın akışı sabah 08:15’te Çook Yaşa adlı programla başlıyor. Ardından saatler 10:00’u gösterdiğinde TV 8’in reyting rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda’nın tekrar bölümü ekranlara geliyor. TV 8 Cuma yayın akışı içerisinde sevilen yerli sinema filmi Osman Pazarlama saatler 15:45’i gösterdiğinde izleyici karşısına çıkacak.

TV 8’in Cuma akşam kuşağında ise heyecanın zirveye ulaştığı sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye saat 20:00 ekranlara gelecek.

TV 810 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

03:00 PARA BENDE

04:30 8*8

05:45 BİLGİNİZ OLSUN

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 KIRMIZI ODA

11:45 YERLİ SİNEMA 

13:45 DOYA DOYA MODA

20:00 KIRMIZI ODA

00:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 10.01.2021 00:02
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PazarYayın AkışıYarışmaMasterchefDiziTV 8
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