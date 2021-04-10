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TV 8 canlı yayın akışı 10 Nisan 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen TV 8 canlı yayın akışı Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 10 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

10 Nisan 2021 Cumartesi 00:00
TV 8 canlı yayın akışı 10 Nisan 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranların her hafta milyonlarca kişinin severek takip ettiği yapımlar yayınlanıyor. TV 8 yayın akışı içerisinde bulunan dizi, film, yarışma ve diğer yapımlar reytinglerde zirvede yer alıyor.

İzleyiciler her hafta yayınlanan sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 10 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

10:00 Süper 1 Takım

10:15 Survivor Panorama / Canlı

12:30 Kırmızı Oda

15:30 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

03:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

 

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 10.04.2021 00:00
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MasterchefDiziYayın AkışıCumartesiTV 8
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