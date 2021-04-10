TV 8 canlı yayın akışı 10 Nisan 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 ekranların her hafta milyonlarca kişinin severek takip ettiği yapımlar yayınlanıyor. TV 8 yayın akışı içerisinde bulunan dizi, film, yarışma ve diğer yapımlar reytinglerde zirvede yer alıyor.
İzleyiciler her hafta yayınlanan sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TV 8 10 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm
10:00 Süper 1 Takım
10:15 Survivor Panorama / Canlı
15:30 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
03:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
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Son Güncelleme: 10.04.2021 00:00