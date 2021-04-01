TV 8 canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 ekranların her hafta sevilen programlar yayınlanıyor. TV 8 içerikleri milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. TV 8 yayınlarında dizi, film ve yarışmalar yer alırken kanalın içerikleri çok beğeniliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor. TV 8 Cumartesi günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yapımlar yer alıyor.

TV 8 ekranlarında Cumartesi günü sabah 06.30 Oynat Bakalım ile yayınlar başlıyor.

TV 8 27 Mart Cumartesi yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım Program

08:30 Çook Yaşa/ Yeni Bölüm

10:00 Süper 1 Takım/ Çizgi Film

10:15 Survivor Panorama/ Canlı

13:00 Bamsı Beyrek

15:30 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Kırmızı Oda/ Tekrar

02:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 8X8

05:45 Bİlginiz Olsun

TV 8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin