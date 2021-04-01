TV 8 canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV 8 ekranların her hafta sevilen programlar yayınlanıyor. TV 8 içerikleri milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip ediliyor. TV 8 yayınlarında dizi, film ve yarışmalar yer alırken kanalın içerikleri çok beğeniliyor.
İzleyiciler her hafta sevdikleri dizi, film ve diğer yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor. TV 8 Cumartesi günü yayın akışı içerisinde izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yapımlar yer alıyor.
TV 8 ekranlarında Cumartesi günü sabah 06.30 Oynat Bakalım ile yayınlar başlıyor.
TV 8 27 Mart Cumartesi yayın akışı
06:30 Oynat Bakalım Program
08:30 Çook Yaşa/ Yeni Bölüm
10:00 Süper 1 Takım/ Çizgi Film
10:15 Survivor Panorama/ Canlı
15:30 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Kırmızı Oda/ Tekrar
02:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 8X8
05:45 Bİlginiz Olsun
TV 8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin