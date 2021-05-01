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TV 8 canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği TV 8 canlı yayın akışı Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 01.05.2021 tarihli haberimizi okuyun.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 00:01
TV 8 canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV 8 ekranların her hafta milyonlarca kişinin severek takip ettiği yapımlar yayınlanıyor. TV 8 yayın akışı içerisinde bulunan dizi, film, yarışma ve diğer yapımlar reytinglerde zirvede yer alıyor.

İzleyiciler her hafta yayınlanan sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 1 Mayısıs 2021 Çarşamba yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

 

TV 8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 01.05.2021 00:01
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MasterchefDiziYayın AkışıCumartesiTV 8
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