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TV 8 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi

Türkiye basınında yankı uyandıran TV 8 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

05 Haziran 2021 Cumartesi 11:50
TV 8 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
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Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler 5 Haziran 2021 Cumartesi TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

07:00 OYNAT BAKALIM

08:30 ÇOOK YAŞA

09:45 MUTFAKTA TÜREV VAR

10:30 SÜPER 1 TAKIM

10:45 SURVIVOR PANORAMA

13:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

15:45 KIRMIZI ODA

20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

00:15 SURVIVOR EKSTRA

01:30 EMRE DORMAN İLE AKLIMDAKİ SORULAR

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayın akışı Çook Yaşa programıyla başlıyor. Öğlen yayın akışında sevilen yarışma programı Süper 1 Takım ekranlara geliyor. İzleyiciler TV 8’de bugün ne var, TV 8 günlük yayın akışını merak ediyor. TV 8 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışında Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda gibi dizilerde yer alıyor. TV 8 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı akşam kuşağında ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor ile devam ediyor.

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907


Son Güncelleme: 05.06.2021 11:50
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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