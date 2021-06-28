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TV 8 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi

TV 8 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 28.06.2021 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

28 Haziran 2021 Pazartesi 03:01
TV 8 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
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Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 28 Haziran 2021 Pazartesi TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 28 Haziran 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı

06:30 Oynat BakalımProgram
07:15 8'de Sağlık / Yeni BölümProgram
08:30 Survivor 2021Yarışma
13:15 Doya Doya Moda / Yeni BölümYarışma
17:15 Survivor Panorama / CanlıProgram
20:00 Survivor 2021 / Yeni BölümYarışma
00:15 Survivor Ekstra / CanlıProgram
01:30 Doya Doya ModaYarışma
04:00 Kırmızı OdaDizi
 

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 28.06.2021 03:01
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Anahtar Kelimeler:
PazarYayın AkışıYarışmaMasterchefDiziTV 8
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