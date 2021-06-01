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TV 8 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan TV 8 Salı yayın akışı ve TV rehberi hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 01.06.2021 tarihli haberimizde paylaştık.

01 Haziran 2021 Salı 03:01
TV 8 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
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Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 1 Haziran 2021 Salı TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 1 Haziran 2021 Salı TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17.15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 1 Haziran 2021 Salı günü yayın akışı 8’de Sağlık programıyla başlıyor. Öğlen yayın akışında sevilen yarışma programı Doya Doya Moda ekranlara geliyor. İzleyiciler TV 8’de bugün ne var, TV 8 günlük yayın akışını merak ediyor. TV 8 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı akşam kuşağında ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor ile devam ediyor.

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907


Son Güncelleme: 01.06.2021 03:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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