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TV 360 frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? TV 360 canlı izleme linki

TV 360 kanalını televizyonundan izlemek isteyen kişiler kanalın sembol oranı, frekans, fec değeri ve polarizasyon değerlerini araştırmaktadır. TV 360 kanalı televizyondan izlenebildiği gibi internet üzerinden de izenebilmektedir.

06 Ocak 2021 Çarşamba 21:00
TV 360 frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? TV 360 canlı izleme linki
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Televizyonlarından TV 360 kanalını izlemek isteyen kişiler TV 360 kanalının frekansını merak etmektedir. Türksat uydusu bulunan kişiler aşağıda yer alan frakans numaralarını girerek televizyonlarında TV360 kanalını bularak ekleyebilirler.

TV 360  Kanalının Frekans Değerleri Kaçtır?

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12298 MHz

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

FEC: 5/6

Sembol oranı: 4800 Msymb

TV 360 HD Kanalının Frekans Değerleri Kaçtır?

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12310 MHz

FEC: 3/4

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 15000 Ksym/s

TV 360 İntenetten Canlı Nasıl İzlenir?

TV 360 kanalı intenet sitesi üzerinden canlı izlenebilmektedir. Kanalın intenet adresi olan https://www.tv360.com.tr/canli-yayin adresine girerek canlı izleyebilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 06.01.2021 21:00
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Anahtar Kelimeler:
TV360Canlı
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