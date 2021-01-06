TV 360 frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? TV 360 canlı izleme linki

Televizyonlarından TV 360 kanalını izlemek isteyen kişiler TV 360 kanalının frekansını merak etmektedir. Türksat uydusu bulunan kişiler aşağıda yer alan frakans numaralarını girerek televizyonlarında TV360 kanalını bularak ekleyebilirler.
TV 360 Kanalının Frekans Değerleri Kaçtır?
Uydu: Türksat 4A
Alış Frekansı: 12298 MHz
Polarizasyon: Vertical (Dikey)
FEC: 5/6
Sembol oranı: 4800 Msymb
Uydu: Türksat 4A
Alış Frekansı: 12310 MHz
FEC: 3/4
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol oranı: 15000 Ksym/s
TV 360 İntenetten Canlı Nasıl İzlenir?
TV 360 kanalı intenet sitesi üzerinden canlı izlenebilmektedir. Kanalın intenet adresi olan https://www.tv360.com.tr/canli-yayin adresine girerek canlı izleyebilirsiniz.
Son Güncelleme: 06.01.2021 21:00