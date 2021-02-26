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TV 360 Benim Yemeğim sunucusu Rafet İnce kimdir?

TV 360 kanalında başlayan programın sunucusu Rafet İnce kimdir? Nereli? Kaç yaşındadır? Program başlandığı günden itibaren gözler TV 360'a çevrildi. Ekranların yeni yüzü Rafet İnce internette sıkça araştırılıyor. Başarılı aşçının programı merakla izleniyor.

26 Şubat 2021 Cuma 12:32
TV 360 Benim Yemeğim sunucusu Rafet İnce kimdir?
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Yemek yarışmaları son zamanların en çok izlenen program olmaya başladı. Ekranların yeni yarışması Benim Yemeğim sunucusu Rafet İnce TV 360'da yayınlanacağı günü iple çeken izleyeciler sunucuyu araştırmaya ve yarışmaya başvuru yapıyor. Rafert İnce TV 8'de yayınlanan MasterChef programına konuk olmuştu. Rafet İnce kimdir? Memleketi neresidir? Kaç yaşındadır? Sorularımızın cevapları burada. 

Ekranların Yeni Yarışması: Benim Yemeğim

TV 360'DA 1 Mart günü yayınlanmaya başlayacak olan Benim Yemeğim yarışması her hafta şampiyonunu belirleyecek. Yarışmanın sunucusu daha önce MasterChef yarışmasına katılarak ekrana gelmişti. İnce, meslek hayatına Tekirdağ'da meslek lisesinde başladı.

Rafet İnce Kim?

Konya- Ereğli 1981'de dünyaya geldi. Çeşitli okullarda meslek hayatını sürdürdü. Farklı otellerde Chef olarak çalıştı. Dünya genelindeki sosyal projelerde adını duyurdu. Ulusal kanallarda programlar yaptı.

Benim Yemeğim programında Rafet İnce'nin vereceği menü yarışmacılar tarafından hazırlanarak sunulacak. En yüksek puanı alan aday yarışmanın haftalık galibi olarak 10.000 TL kazanacak.

Yemeklerinize güveniyorsanız https://www.tv360.com.tr/benim-yemegim adresinden başvuru yapabilirsiniz.

 

 



Son Güncelleme: 26.02.2021 12:32
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RafetinceBenimyemeğimTV360Masterchef
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