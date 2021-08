Tüylerinizi diken diken edecek en iyi Seri Katil Filmleri

Seri katil filmlerinin ayrı bir aurası vardır. Muhteşem senaryolarının dışında izleyenlerini ekrana kilitleme yeteneğine de sahiptir. Bir nevi hipnotize etme özelliğine sahip olduklarını söyleyebiliriz. Heyecanı doruklarda yaşatan bu film türünün oldukça yüksek bir izleyici kitlesi bulunmaktadır.

Tüylerinizi Diken Diken Edecek En iyi Seri Katil Filmlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Happy Death Day 2

Happy Death Day 2 filmi, tüylerinizi diken diken edecek en iyi seri katil filmlerden birisidir. Happy Death Day 2 aslında “Ölüm Kutlu Olsun” filminin ikincisidir. Ölüm Günün Kutlu Olsun filminin devam halkası olan Happy Death Day 2, her seferinde ölmekten kurtulan Tree’nin her defasında yaşanan bu döngüyü kırmaya çalışmasını ve başından geçen korku dolu olayları anlatmaktadır. 2019 yılı yapımı olan bu filmin IMDb puanı 6,2’dir.

In The Shadow Of The Moon

Seri katil filmlerinden bir diğeri ise In The Shadow Of The Moon’dur. 2019 yapımı filmde, her 9 dokuz yılda bir ortaya çıkarak birçok kişiyi öldüren ve yeniden kayıplara karışan bir seri katili yakalamak için bir polis memurluğunun dedektifliğe uzanan hikayesi konu edilmektedir. IMDb puanı ise 6,2’dir.

Halloween

Halloween filmi 2018 yapımı bir filmdir. Filmde, Michael Myers isimli bir seri katil anlatılmaktadır. Bu seri katil pek çok insanı katlettikten sonra yakalanmaktadır. Ardından yıllar sonra hayatta kalan son kurbanını öldürmek için Cadılar Bayramı’nda hapisten kaçarak yarım kalan işini tamamlamaya çalışmaktadır. Fakat son kurban bu sefer katiline karşı hazırlıklıdır. IMDb puanı ise 6,5’dir.

Death Wish

Death Wish filmi, hayatını cerrah olarak geçiren bir adamın hayatını konu almaktadır. Fakat hayatı boyunca cerrahlık yapan adam, emekli olduktan sonra evine giren hırsızlar tarafından eşinin öldürülmesi ve kızının komaya girmesi ile birlikte hırsızlardan intikam almak ister. Sonucunda da bir seri katile dönüşür. 2018 yapımı olan bu film ise 6,3 puandır.

Hush

Film, işitme engelli olan ve tek başına kaldığı evinde huzurlu bir yaşam süren Maddie isimli genç bir kadınla başlar. Maddie bir gün bilgisayarına gelen mesaj ile izlendiğini ve evine girilmeye çalışıldığını öğrenir. 2016 yapımı film, Maddie’nin tüm bunları öğrendikten sonra yaşadığı olayları konu edinmektedir.

Sleepy Hallow

Sleppy Hallow filmi, hayatını yaşadığı bölgeyi kötü insanlardan korumaya adamış olan Ichabod isimli bir adamın, seri katilin peşine düşmesini konu edinmektedir. Ichabod, gizemli seri katilin peşine düşerek seri cinayetleri sona erdirme çabası içerisindedir. 1999 yapımı bu film ise 7,3 puandır.

Extremely Wicked, Shokingly Evil and Vile

Extremely Wicked, Shokingly Evil and Vile filmi 2019 yapımı bir filmdir. Film, gerçek bir hikayeden esinlenerek çekilmiştir. Tarihteki en ünlü seri katili konu edinmektedir. Film, 1989 yılında idam edilen Ted Bundy’nin yakışıklılığı ve karizmasını kullanarak genç kızlara yaklaşmasını ve sonrasında onlara tecavüz ederek öldürmesini anlatmaktadır.

The Golden Glove

2019 yılında çekilen film, Fritz Honka isimli bir seri katilin hikayesini konu edinmektedir. Katil, özellikle çaresiz ve üzgün insanların mekanı olarak bilinen Altın Eldiven isimli bir bardan kurbanlarını seçmektedir ve onları çatı katındaki evinde öldürmektedir.

Henry: Portrait of a Serial Killer

Henry: Portrait of a Serial Killer filmi, hapisten yeni çıkan Henry isimli bir adamla tanışan Otis isimli genç bir adamı anlatmaktadır. Yolları kesişen ikilinin arabada giderken Otis’in, Henry’nin insanları öldürmesine şahit olmasıyla başlayan korku dolu olaylar konu edilmektedir.

Red Dragon

Red Dragon filminde; FBI’dan emekli olan, şehirde kol gezen ve kendisini Kızıl Ejderha olarak adlandıran bir canavarı yakalama görevinin başına getirilen Will Graham’ın, Kızıl Ejderha’nın kaçırdığı genç bir kızı kurtarmak için verdiği çaba anlatılmaktadır. 2002 yılında çekilen film 7,2 puan almıştır.

Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan Berberi

Tim Burton’un unutulmaz filmlerinden biri olan Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan Berberi filminde berberlik yaparak geçimini sağlayan bir adam anlatılmaktadır. Başrolünde Johnny Depp’in oynadığı filmde genç berber, genç bir kadınla evlenir. Başka bir adam, berberin elinden karısını almak için ona bir oyun oynar ve hapse girmesini sağlar. Berber hapisten çıkınca herkesten intikam almak ister. Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan Berberi filmi kısaca intikam almak için karısı ile başladıkları seri cinayetler işleyen bir berberi konu edinmektedir.

Monster

2003 yapımı filmde küçük yaşta tacize uğrayan bir kız çocuğu ele alınmaktadır. Sonrasında uyuşturucu bağımlısı olan Wuonos isimli genç kızın 13 yaşında fahişeliğe başlamasıyla birlikte para kazanmak için bir seri katile nasıl dönüştüğü anlatılmaktadır. Aslında anlatılan hikaye, Amerika’nın ilk kadın seri katili Alieen Wounos’un hikayesidir.

Summer of “84”

Disturbia

Summer of “84” filmi genç bir arkadaş grubunun başlarına gelen tehlikeli olayları konu edinmektedir. Bu genç grup komşuları olan polis memurunun seri katil olmasından şüphelenir. Sonrasında polis memurunun katil olduğunu ispatlamak için giriştikleri maceralar anlatılmaktadır.

Filmde, Kale isimli bir genç adamın hikayesi konu edilmektedir. Kale, babasının ölümüne neden olduktan sonra ruh sağlığı bozulmuştur. Öğretmenine de verdiği zarardan sonra ev hapsi cezası almıştır. Tüm bunlardan sonra komşularını gözetlemeye başlayan Kale, bir komşusunun seri katil olduğunu anlamıştır.

Identity

Identity, 2003 yapımı bir filmdir. Filmde, çok kötü yağmurlu bir havada Nevada modelinde mahsur kalan on yabancının birer birer ölmesiyle birlikte seri katilin kim olduğunu aranmaya başlanması anlatılmaktadır.

Peeping Tom

Mark Lewis isimli genç bir adamın babası bilim insanıdır ve insanların sinir sistemlerindeki korkuyu incelemektedir. Mark bundan etkilenir ve kendine yeni bir hobi edinir. Filmde, kişilik bozukluğu yaşayan Mark’ın kadınları fotoğraflardan seçmeye ve onları öldürürken yüz ifadelerini incelemeye başlamasıyla gelişen korkunç olaylar anlatılmaktadır.

Cruising

Cruising filminde, Steve Bun isimli bir dedektifin yaşadıkları anlatılmaktadır. New York şehrinde cinayetler meydana gelmektedir. Cinayetlerin tek ortak noktası ise ölenlerin eşcinsel bireyler olmasıdır. Eşcinselleri öldüren katili araştırması içinde Steve Bun görevlendirilir.

Eyes Without a Face

Eyes Without a Face filminde bir baba, kızı ile seyir halindeyken bir kaza geçirir. Bu kaza sonucunda kızının tüm güzelliği kaybolur. Filmde; kaza nedeniyle tüm güzelliği kaybolan kızını, yeniden güzelliğine kavuşturmak isteyen cerrahın kızı için başladığı seri cinayetler konu edinmektedir.

Badlands

Badlands, 1973 yılı yapımı bir filmdir. Filmde gerçek hikayelerden esinlenilmiştir. Kit Carruthers bir çöp toplayıcısıdır. Çok sevdiği kız arkadaşı ile birlikte yaşamaktadır. Kit Carruthers ve kız arkadaşı bir seyahate çıkmaktadır. Bu seyahatin esas amacı ise ilişkilerine karşı çıkan kız arkadaşının babasını öldürmektir. Filmde, yola çıkan ikilinin birlikte yaşadığı vahşet dolu olaylar anlatılmaktadır.

Natural Bon Killers

The Texas Chain Saw Massacre

Filmde, birbirlerini çok seven Mickey ve Mallory isimli genç bir çiftin katil ruhlarını beslemek amacıyla mesken tuttukları 666 otobanında seri cinayetler işlemesini konu edinmektedir. 1994 yapımı olan Natural Bon Killers’ın IMDb puanı 7,3’tür.

The Texas Chain Saw Massacre filminde, birlikte yolculuğa çıkmış beş arkadaşı ve yolculuklarından karavanlarına aldıkları gizemli bir adamı almaları sonucunda yaşanmaya başlayan dehşet verici olaylar konu edilmektedir. 1974 yılında vizyona giren film, izlenme rekorlarını kırmıştır ve en iyi korku ve gerilim filmi olarak gösterilmiştir.

Parfume: The Story of a Murderer

Parfume: The Story of a Murderer filminde, her türlü kokuya karşı inanılmaz bir hassasiyete sahip olan Jean Baptiste Grenoullie isimli gencin hikayesi konu edilmektedir. Tüm kokulara karşı inanılmaz bir algıya sahip genç, farklı bir koku üretmek ister. Bu isteği üzerine de insanları öldürmeye başlar.

American Psycho

Amreican Psycho filmi, genç bir katilin zevk için cinayet işlemesini konu edinmiştir. Genç katilin öldürdüğü kişilerden bir parça kopararak koleksiyon yapmasını ve hayatını anlatmaktadır. 2000 yapımı olan bu filmin başrolünde ise ünlü aktör Christian Bale oynamaktadır.

Zodiac

Zodiac filmi, David Fincher’ın 2007 yılında vizyona giren ve sinema dünyasına damga vuran bir seri katil filmidir. Filmde, San Francisco’da ortaya çıkan bir seri katilin hikayesi anlatılmaktadır. Ortaya çıkan bu seri katil işlediği her cinayet sonrasında polislere mesaj bırakır. Kısacası filmde, seri katilin peşine düşmüş 4 kişinin verdiği zorlu mücadelenin gerçek hikayesi anlatılmaktadır.

Memories of Murder

Memories of Murder filmi, Güney Kore sinemasının en dikkat çekici filmlerinden biridir. 2003 yılında çekilen film, 1990 yılında yaşanan tecavüz sonrası bir cinayet olayını çözmek için görevlendirilen Park Doo-Man ve Seo isimliiki dedektifin yaşadıklarını anlatmaktadır.

Sapık-Physco

Sapık-Physco, Hollywood’un ünlü yönetmeni Alfred Hitcock’un 1960 yılında vizyona giren ve Marion adlı genç bir adamın başından geçen korku ve gerilim dolu olayları anlatan bir filmdir.

The Silence of The Lambs

The Silence of The Lambs daha yaygın ismiyle Kuzuların Sessizliği filmi, en iyi film ve en iyi senaryo uyarlaması dallarında Oscar kazanmış bir filmdir. Yeni FBI ajanı olan Clarice Starling’in azılı bir suçluyu yakalamaya çalışmaktadır. Bunun içinde yardıma ihtiyacı vardır ve bu yardımı psikopat bir seri katil olan Hannibal Lecter’dan istemektedir. Film, Clarice Starling’in bir suçluyu yakalamak için başka bir suçlu ile yakınlaşmak zorunda kalmasını konu edinmektedir.

Se7en

Se7en filmi, başrollerinde Brad Pitt ve Morgan Freeman’ın rol aldığı Se7en filmi, iki polis dedektifinin yaşadıkları olayları konu edinmektedir. Filmde; dedektiflerin, Hristiyanlık inancına göre var olan 7 büyük günahı işleyen kurbanları belirleyip onları öldüren seri katilin peşine düşmeleri anlatılmaktadır.