İstanbul
hafif kar yağışlı
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...

Tutku (Beyhadh) dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

360 TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Tutku dizisinin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin detaylar belli oldu. 23 dakikalık bölümler halinde yayınlanan Hint dizisi, 360 TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

15 Şubat 2021 Pazartesi 02:59
Tutku (Beyhadh) dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Takip Et:

Orijinal adı ‘Beyhadh’ olan Hint dizisi, 360 TV ekranlarında ‘Tutku’ ismiyle yayın hayatına başladı. 18 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün yayınlanan dizi, Hindistan’da 2016-2020 yılları arasında yayınlandı. 23 dakikalık bölümlerle izleyici karşısına çıkan dizi, bundan böyle 360 TV ekranlarında olacak.

Tutku dizisinin konusu nedir?

Hafta içi her gün yayınlanacak olan dizide masum bir aşkın takıntıya dönüşmesinin hikayesi anlatılıyor. İki dost olan Arjun ve Saanç’ın hayatları, Mayısa’nın dahil olmasıyla büsbütün değişir. Mayısa, Arjun’a aşık olur ve bu masum aşk ileride entrikaların döneceği bir hikayeyi başlatır.

Tutku dizisi oyuncu kadrosu

Jennifer Winget – Mayısa Mehrotha

Kushal Tandon – Arjun Sharma

Aneri Vajani – Saanç Matur

Rajes Khattar – Ashwin Mehrotra

Swati Shah – Vandana Sharma

Sumit Bharwaj – Ayaan Sharma

Vibha Bhagat – Suman Mathur

İmran Han – Prem Mathur

Rakshit Wahi – Shubh Mathur

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 02:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
360 TVTutkuBeyhadhHint
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor
Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı
Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı
ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim hakkında merak edilenler
ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim hakkında merak edilenler
Hercai dizisinin Gül’ü diziden ayrıldı
Hercai dizisinin Gül’ü diziden ayrıldı
Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Pınar Deniz rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Pınar Deniz rol aldığı yapımlar
Ferit Aktuğ, Bora karakteri ile Seferin Kızı'nda
Ferit Aktuğ, Bora karakteri ile Seferin Kızı'nda

Popüler Haberler

Esnaf kefalet kredi faiz oranları nedir? Esnaf kefalet kredi hesaplaması nasıl yapılır?
2021 Ales başvuru ve sınav tarihleri!
Denizbank’tan emeklilere kredi müjdes
Halkbank'tan emekliye 5 bin TL kredi!
Sen Çal Kapımı Mira kimdir? Sümeyra Koç hakkında bilgiler
2021 Yazında hangi diziler yayınlanacak?
Tutku (Beyhadh) dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Koronavirüs aşısı kimlere yapılacak? Aşı çalışmaları ile ilgili liste yaynlandı!
QNB Finansbank düşük faizli 75.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası!
TEB’den yeni ihtiyaç kredisi kampanyası
Elimi Bırakma dizisi Azra ile Cenk boşanacak mı?
2020 Asgari ücret ne kadar olacak?Yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam gelecek?
Selin Cigerci kına gecesinden görüntüler! Eğlencenin dibine vurdular!
Antivirüs Programı satın alırken nelere dikkat edilmeli? Antivirüs programı seçme rehberi
Çiftçi kredi borç erteleme başvurusu nasıl yapılır? Çiftçilerin kredi borcu 6 ay erteleniyor!
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisinde hangi rolü canlandıracak?
Tatlı Bela dizisinin oyuncu kadrosunda kimler bulunmaktadır?
‘Sen Çal Kapımı’ Deniz kimdir? Sarp Can Köroğlu kim?
Sefirin Kızı dizisi Neslihan Atagül diziden neden ayrıldı?
Emeklilere müjde! 3 ayda bir ödeme kolaylığı ile 100 bin TL kredi fırsatı
Maraşlı dizisindeki Behiye karakteri kimdir? Türkü Su Demirel kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.