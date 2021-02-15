Tutku (Beyhadh) dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Orijinal adı ‘Beyhadh’ olan Hint dizisi, 360 TV ekranlarında ‘Tutku’ ismiyle yayın hayatına başladı. 18 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün yayınlanan dizi, Hindistan’da 2016-2020 yılları arasında yayınlandı. 23 dakikalık bölümlerle izleyici karşısına çıkan dizi, bundan böyle 360 TV ekranlarında olacak.

Tutku dizisinin konusu nedir?

Hafta içi her gün yayınlanacak olan dizide masum bir aşkın takıntıya dönüşmesinin hikayesi anlatılıyor. İki dost olan Arjun ve Saanç’ın hayatları, Mayısa’nın dahil olmasıyla büsbütün değişir. Mayısa, Arjun’a aşık olur ve bu masum aşk ileride entrikaların döneceği bir hikayeyi başlatır.

Tutku dizisi oyuncu kadrosu

Jennifer Winget – Mayısa Mehrotha

Kushal Tandon – Arjun Sharma

Aneri Vajani – Saanç Matur

Rajes Khattar – Ashwin Mehrotra

Swati Shah – Vandana Sharma

Sumit Bharwaj – Ayaan Sharma

Vibha Bhagat – Suman Mathur

İmran Han – Prem Mathur

Rakshit Wahi – Shubh Mathur