Türkü Hazer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Türkü Hazer hakkında bilgiler

Oyuncu Türkü Hazer gündem oldu. Güzel oyuncu Çemberimde Gül Oya adlı diziyle akıllarda yer edinmişti.

Türkü Hazer kimdir?

1980 yılında dünyaya gelen Reyhan Türkü Hazer, Moskova Devlet Sinema Enstitüsünde oyunculuk eğitim almıştır. Buradaki eğitimini tamamlayan oyuncu Marmara Üniversitesi’nde Tiyatro bölümünde de eğitim aldıktan sonra sektöre adım atmıştır.

Kariyerine 2004 yılında Çemberimde Gül Oya adlı diziyle adım atan Türkü Hazer bu dizideki Hasibe karakteriyle dikkatleri çekmişti. İlerleyen yıllarda çok sayıda dizi ve filmde yer alan tecrübeli oyuncu 2009 yılında Cavit Çetin Güner ile evlenmiş ve bu evliliğinden Demir Ali isimli bir oğlu olmuştur. Ancak ikilinin evliliği 2012 yılında noktalanmıştır.

Türkü Hazer’in yer aldığı dizi ve filmler ise şu şekildedir;

Çemberimde Gül Oya

Kırık Kanatlar

Fırtına

Güldünya

Camgöz

Zor

Vali