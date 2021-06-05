İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Türkü Hazer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Türkü Hazer hakkında bilgiler

Çemberimde Gül Oya dizisinin Hasibe’si Türkü Hazer gündem oldu. Kullanıcılar Türkü Hazer kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi soruları araştırmaya başladı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 22:10
Türkü Hazer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Türkü Hazer hakkında bilgiler
Takip Et:

Oyuncu Türkü Hazer gündem oldu. Güzel oyuncu Çemberimde Gül Oya adlı diziyle akıllarda yer edinmişti.

Türkü Hazer kimdir?

1980 yılında dünyaya gelen Reyhan Türkü Hazer, Moskova Devlet Sinema Enstitüsünde oyunculuk eğitim almıştır. Buradaki eğitimini tamamlayan oyuncu Marmara Üniversitesi’nde Tiyatro bölümünde de eğitim aldıktan sonra sektöre adım atmıştır.

Kariyerine 2004 yılında Çemberimde Gül Oya adlı diziyle adım atan Türkü Hazer bu dizideki Hasibe karakteriyle dikkatleri çekmişti. İlerleyen yıllarda çok sayıda dizi ve filmde yer alan tecrübeli oyuncu 2009 yılında Cavit Çetin Güner ile evlenmiş ve bu evliliğinden Demir Ali isimli bir oğlu olmuştur. Ancak ikilinin evliliği 2012 yılında noktalanmıştır.

Türkü Hazer’in yer aldığı dizi ve filmler ise şu şekildedir;

Çemberimde Gül Oya

Kırık Kanatlar

Fırtına

Güldünya

Camgöz

Zor

Vali

 


Son Güncelleme: 05.06.2021 22:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Türkü HazerOyuncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?
Friends: The Reunion incelemesi
Friends: The Reunion incelemesi
Fox TV yeni dizi Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu belli oldu!
Fox TV yeni dizi Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu belli oldu!
Netflix de en iyi filmler ve diziler
Netflix de en iyi filmler ve diziler

Popüler Haberler

İşyeri açan gençlere devletin sağladığı 2021 destek ve hibeleri
Rüyada ev taşıma görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada ev taşıma görmek rüyasının tabiri
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
E-Devlet kredi notu sorgulama nasıl yapılır? 2021
Steam oyun indirimleri ne zamandır? 2021 Steam indirim tarihleri
Kefaret dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Rüyada yılan sokması görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada yılan sokması görmek rüyasının tabiri
Rüyada ceviz toplamak görmek ne anlama gelir? Rüyada ceviz toplamak görmek anlamı, tabiri nedir?
Rüyada kılıç görmek anlamı ve yorumu
A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan kimdir? Çiğdem Ceylan'in hayatı
Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğü kaç para? Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı
Kanunsuz Topraklar dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Masum 438. bölüm Kanal 7 canlı izle – 3 Haziran 2021 Perşembe tek parça Masum yeni son bölüm izle
TÜRKKEP KEP başvurusu nasıl yapılır? KEP nedir?
Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? Telafi eğitimleri zorunlu mu?
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı 8 Haziran 2021 Çarşamba - Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?
7 Haziran 2021 Pazartesi günü TRT Spor yayın akışı
Şirin Payzın kimdir, yaşı, boyu, kilosu ve İnstagram hesabı
7 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışında ne var?
Kanal 7'de 7 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal 7 7 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
7 Haziran 2021 Pazartesi TV 8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.