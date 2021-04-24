Türkü Akbayram kimdir? Hangi ünlü sanatçının kızıdır?

Türkü Akbayram kimdir?

Türkü Akbayram ünlü ve usta sevilen sanatçı Edip Akbayram’ın kızıdır. Türkü Akbayram 1986 yılında dünyaya gelmiş ve tam 35 yaşındadır. Edip Akbayram ve Ayten Akbayram çiftinin iki çocuklarından kız olanıdır. Ozan adın da bir de erkek kardeşi bulunmaktadır. Memleketi asıl olarak Gaziantep tir. 2013 yılında Serdar Çınar ile dünya evine girmiştir. Bu evlilikten Lavin'i isimli bir kızları vardır. Müzik piyasasına 2018 yılında çıkardığı "Hiçbiri" şarkısıyla giriş yapmıştır.

Türkü Akbayram'ın şarkıları

Hiçbiri (2018 senesinde)

Boşu Boşuna (2020 yılında )

Mavi Liman (2020 yılında )

Sarı Gelin (2020 senesinde)

Yiğidim Aslanım (2020 yılında)

Dido (2021 senesinde)

Nefesim Nefesine (2021 senesinde)