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Türkü Akbayram kimdir? Hangi ünlü sanatçının kızıdır?

Cuma akşamları yayınlanarak izleyicilerinin oldukça gündeminde olan Volkan Konak'ın sunduğu Kuzeyin Oğlu Volkan Konuk programına konuk olan Türkü Akbayram'ın kim olduğu hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için Türkü Akbayram kimdir? Hangi ünlü sanatçının kızıdır? sorularının cevaplarını haberimizin detaylarında hazırladık…

24 Nisan 2021 Cumartesi 01:07
Türkü Akbayram kimdir? Hangi ünlü sanatçının kızıdır?
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Türkü Akbayram kimdir?

Türkü Akbayram ünlü ve usta sevilen sanatçı Edip Akbayram’ın kızıdır. Türkü Akbayram 1986 yılında dünyaya gelmiş ve tam 35 yaşındadır.  Edip Akbayram ve Ayten Akbayram çiftinin iki çocuklarından kız olanıdır. Ozan adın da bir de erkek kardeşi bulunmaktadır. Memleketi asıl olarak Gaziantep tir. 2013 yılında Serdar Çınar ile dünya evine girmiştir. Bu evlilikten Lavin'i isimli bir kızları vardır. Müzik piyasasına  2018 yılında çıkardığı "Hiçbiri" şarkısıyla giriş yapmıştır.

Türkü Akbayram'ın şarkıları

Hiçbiri (2018 senesinde)

Boşu Boşuna (2020 yılında )

Mavi Liman (2020 yılında )

Sarı Gelin (2020 senesinde)

Yiğidim Aslanım (2020 yılında)

Dido (2021 senesinde)

Nefesim Nefesine (2021 senesinde)

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 01:07
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VolkankonakCuma23NisanEdipakbayramTürküakbayramSanatçı
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