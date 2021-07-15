Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı nerede çekildi, oyuncuları kimler? Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı konusu ve oyuncuları

Yönetmenlik koltuğunda Kamil Aydın’ın oturduğu 2019 yapımı bir film olan Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filmi, 15 Temmuz anısına izleyenlerle buluşacak yapımlardan birisi olarak dikkatleri üzerinde çekti. İnsanlar ise filmin konusu ve oyuncuları hakkında daha fazla bilgi elde etmek adına intenete yönelmiş durumda.

Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 5 yıl geçti. Yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz’u anlatan birçok yapım izleyenler ile buluşturuldu. Bu yapımlar arasında yer alan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin konusu ve oyuncuları birçok insan tarafından merak ediliyor.

Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı Filminin Konusu Nedir?

Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filmi Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı Devleti’nde yer alan en iyi savaş birliği olan Akıncıları anlatıyor. İstanbul’un fethedilmesinin ardından gözünü Avrupa’ya çeviren Osmanlı Devleti, karşısında Sırp kralı Lazar ve Katolik ittifakı ile karşı karşıya kalır. Balkan halkına acı çektiren Lazar’ı durdurması için Akıncılar görevlendirilmiştir.

Film Nerede Çekildi? Oyuncuları Kimler?

Film Türkiye’nin birçok bölgesinde çekilmiş ve çekimler 1 sene boyunca aralıksız devam etmiştir. Filmin oyuncu kadrosunu ise Levent Özdilek, Ece Cesmioğlu, Emre Kıvılcım, Serdar Gökhan, Ogün Kaptanoğlu, Ebru Özkan, Ogün Kaptanoğlu, Eren Vurdem, Seray Kaya, Selda Alkor ve Cemal Hünal gibi önemli isimler oluşturdu.

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, bu akşam saat 21.00’de ATV ekranlarında yayınlanacak.