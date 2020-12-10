Türkiye'nin ünlü yazarlarından Pelin Buzluk kimdir?

Gündemde çıkan haberler sonrasında Pelin Buzluk araştırılmaya başlandı. Yazdığı eserleri ile Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülü, Selçuk Baran Öykü Ödülü, Sait Faik Hikaye Armağanı ödüllerini almaya hak kazanan Pelin buzluk son eserleri ile araştırılıyor.

Pelin Buzluk kimdir?

1984 yılında Ankara’da dünyaya gelen Pelin Buzluk, Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra ODTÜ Çevre Mühendisliği bölümünü kazanmıştır. 2008 yılında üniversiteden mezun olan Buzluk, yazarlığa başlamıştır. 2002 yılından beri öykü ve yazarlık yapan Buzluk, Varlık, Kitap-lık, Notos, Sıcak Nal, Dünyanın Öyküsü, Özgür Edebiyat, Akköy, Nikbinlik ve Kül Öykü dergilerinde eserleri yayınlanan bir yazardır.

Pelin Buzluk eserleri