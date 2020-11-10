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Türkiye'nin Oscar aday filmi 7. Koğuştaki Mucize oldu!

Türkiye'nin Oscar adayı filmi sonunda belli oldu. Gösterimde kaldığı süre boyunca çok büyük gişe rakamlarına ulaşan 7. Koğuştaki Mucize filmi, Türkiye'nin Oscar adayı filmi oldu.

10 Kasım 2020 Salı 22:58
Türkiye'nin Oscar aday filmi 7. Koğuştaki Mucize oldu!
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Dünyanın en önemli film festivallerinden olan Oscar Film Festivali’nde Türkiye’den hangi filmin aday olacağı sonunda belli oldu.


Mehmet Ada Öztekin tarafından yönetimi gerçekleştirilen ve oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi önemli isimlerin yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filmi Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı oldu.

Sinema salonlarında gösterimde kaldığı sürece oldukça büyük gişe rakamlarına ulaşan 7. Koğuştaki Mucize filmi’nin Oscar’a aday olduğunu Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu. Bakanlık ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

“Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı, Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğini yaptığı ‘7. Koğuştaki Mucize’ adlı film oldu.”



Son Güncelleme: 10.11.2020 22:58
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Anahtar Kelimeler:
OscarAras Bulut İğnemliMehmet Ada Öztekin7. Koğuştaki Mucize
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