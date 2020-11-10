Türkiye'nin Oscar aday filmi 7. Koğuştaki Mucize oldu!

Dünyanın en önemli film festivallerinden olan Oscar Film Festivali’nde Türkiye’den hangi filmin aday olacağı sonunda belli oldu.
Sinema salonlarında gösterimde kaldığı sürece oldukça büyük gişe rakamlarına ulaşan 7. Koğuştaki Mucize filmi’nin Oscar’a aday olduğunu Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu. Bakanlık ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi.
“Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı, Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğini yaptığı ‘7. Koğuştaki Mucize’ adlı film oldu.”
Son Güncelleme: 10.11.2020 22:58