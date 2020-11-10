Türkiye'nin Oscar aday filmi 7. Koğuştaki Mucize oldu!

Dünyanın en önemli film festivallerinden olan Oscar Film Festivali’nde Türkiye’den hangi filmin aday olacağı sonunda belli oldu.

tarafından yönetimi gerçekleştirilen ve oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi önemli isimlerin yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filmi Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı oldu.

Sinema salonlarında gösterimde kaldığı sürece oldukça büyük gişe rakamlarına ulaşan 7. Koğuştaki Mucize filmi’nin Oscar’a aday olduğunu Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu. Bakanlık ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

“Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı, Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğini yaptığı ‘7. Koğuştaki Mucize’ adlı film oldu.”