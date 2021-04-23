‘Türkiyem’ şarkısı ile ün kazanan sanatçı Müşerref Akay’ın son halini görenler şaşırdı!

Resmi bayramların vazgeçilmez sesi olan Müşerref Akay, ‘Türkiyem’ şarkısı ile hafızalara kazanırken yılladır söylediği şarkı ile popülerliğini korumaya devam ediyor. 17 yaşında yapımcı Mahmut Tezcan ile evlenen şarkıcı, 1983 yılında bomba bir şarkı ile Türkiye’yi kasıp kavururken çıkardığı şarkı ile hala adını duyurmaya devam ediyor.

1952 yılında dünyaya gelen Akay, Mahmut Tezcan ile evlendikten sonra şöhrete kavuştu. Türk sanat müziği sanatçısı olan Akay aslında Çerkes kökenlidir. 14 yaşında Hürriyet’in açtığı ses yarışmasına katılan şarkıcı orada Selami Şahin ile tanıştı.





1971 yılında sinemaya atılan şarkıcının rol arkadaşı Yılmaz Güney’di. ‘Baba’ filmi ile gündeme gelen oyuncu daha sonra Türkiyem filminde rol aldı ve daha sonra şarkı çıkardı. 1984 yılında başrolünde Yılmaz Güney’in olduğu “O'na Çirkin Kral Derlerdi” sinema filminde Müşerref Akay rol alırken film oldukça sevildi.

Birçok kez evlilik yapan Akay, ilk evliliği 1969 yılında Mahmut Tezcan ile evlendi. Bu evlilikten 2 oğlu bulunan şarkıcı 1985 yılında boşandı.





İkinci evliliği tekstilci İlhan Kaprol ile evlenen Akay, 3 yıl evli kaldı.

2000 yıllarında Azeri Ekber Gence ile evlenen şarkıcı 2003 yılında boşandı.

2009 yılında sigortacı Emin Atalay ile evlenen sanatçı 2012 yılında boşandı.





Şu an 69 yaşında olan sanatçı sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır.