Türkiye’de uzun süren diziler hangisi? Uzun soluklu türk dizileri listesi

Bizim Mahalle

Sekiz yıl boyunca televizyonda yer alan Bizim Mahalle dizisi, 1994 yılında yayın hayatına başlayıp, 2 Nisan 20001 yılında izleyicilerine veda etmiştir. Dizi toplam 510 bölümle ekranlarda yer aldı. Dizi, günlük ve haftalık olarak yayınlandı.

Platform: TV Dizisi

Tür: Aile – ve Komedi

Senaryo: Çetin Büyükakın

Bizim Mahalle dizisinin yönetmeni yıllar içerisinde değişmiştir. Ülkü Erakalın, Tulip Karamanbey, Temel Gürsu, Tangör Toydemir ve Ayhan Önal gibi isimler dizinin yönetmenliğini yapmıştır. Nilgün Belgün, Osman Yağmurdereli, Neslihan Acar, Neriman Köksal, Üstün Asutay, İlhan Daner, Meltem Ören, Mert Asutay, Mehmet Nuri Bilge Zobu, Kamil Sönmez, Didem Taslan ve Hikmet Taşdemir gibi isimlerde dizinin oyuncu kadrosunda yer almaktadır.

Ayrılsak da Beraberiz

TRT kanalında 1999 yılında izleyiciyle buluşan dizi, aile temasını işlemiştir. En uzun süren diziler arasında yer alan dizi 2004 yılına kadar çekimleri sürmüştür. Beş yıl boyunca 490 bölüm çekilmiştir. Dizi de Teoman ve Bena karakterlerinin başından geçenleri izleyici, izlemiştir.

Dizi aynı zamanda komedi temasını işlemiştir. 2015 yılında Acunun Ilıcanın Kanalı olan TV8 kanalında tekrardan izleyiciyle buluşmuştur. Dizi 1 sezon 14 bölüm yayınlanmıştır.

Platform: TV Dizisi

Tür: Aile ve Komedi

Senaryosunda; Murat Aras, Uğur Yağcıoğlu, Nilüfer Yenidoğan ve Caner Güler yer almıştır.

Raşit Çelikezer ve Sibel Kocataş yönetmen koltuğunda oturmuştur. Yapımcılığını Birol Güven üstlenmiştir.

Janset, Hakan Yılmaz, Belma Canciğer, Necmi Yapıcı, Tulu Çizgen, Simge Selçuk ve Selahattin Taşdöğen dizinin oyuncularıdır.

Mahallenin Muhtarları

Ekranlara 1994 yılında başlayan Mahallenin Muhtarı dizisi, sekiz yıl boyunca toplam 337 bölüm çekildi. Sekiz yıl boyunca yayınlanan dizi, en uzun süren diziler arasında yer aldı. Dizi 2002 yılında ise yayın hayatını sonlandırdı.

Aile mahallesinde yaşayan insanların hayatını ele alan dizi, Temel ve Fadime’nin evlenmek istediği yıllara değinmiştir.

Platform: TV dizisi

Tür: Aile ve Komedi

Kandemir Konduk, senaryosunu üstlenmiştir.

Oğuz Yalçın, Avni Kütükoğlu, Filiz Kaynak ve Nursan Esenboğa yönetmenlik koltuğuna oturmuşlardır.

Hüseyin Apaydın, yapımcılığını üstlenmiştir.

Erkan Can, Aydan Burhan, Leman Çıdamlı, Cihat Tamer, Işık Aras, Esra Akkaya, Goncagül Sunar, Nedret Özbek ve Filiz Taçbaş dizinin oyuncularıdır.

Süper Baba

Dört yıl boyunca yayında olan Süper Baba, 1993 yılında yayınlandı. 137 bölüm olan dizi, 1997 yılında dizi severlerine veda etti.

Dizi, üç çocuklu bir babanın başından geçenleri anlatmaktadır. Çocuklarının sorunlarına her zaman olumlu bakan baba, izleyicinin oldukça ilgisini çekmiştir.

Yeni Türkü grubun derlediği müzikler, dizi sevenlerin oldukça hoşuna gitmiştir.

Platform: TV dizisi

Tür: Aile ve Dram

Sulhi Dölek, Yavuz Turgul, Nilgün Önes, Güliz Kucur, Muharrem Buhara ve Ayhan Sonyürek senaryosunu yazmıştır. Kartal Tibet, Funda Aras, Feyzi Tuna, Osman Sınav, Orhan Oğuz ve Tunca Yönder yönetmen koltuğundadır. Şevket Altuğ ve Şule Altuğ ise yapımcılığını üstlenmiştir. Şevket Altuğ, Jülide Kural, Sümer Tilmaç, Sevinç Erbulak, İsmet Ay, Şevval Sam ve Bennu Yıldırımlar gibi isimlerde dizinin başrollerinde yer almıştır.

Arka Sokaklar

Arka sokaklar dizisi, Türkiye’nin en uzun dizilerinden biridir. 2006 yılında yayın hayatına başlayan dizi, hala sevenlerin karşısına her hafta çıkmaktadır. 600’e aşkın bölüm çeken dizi 14 yıldır televizyonlarda yer almaktadır. Dizi polisiye dizisidir.

Platform: TV dizisi

Tür: Polisiye, Dram, Aile ve Komedi

Ahmet Yurdakul, Sinan Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Ömer Genç isimler dizinin senaryosunu yazmaktadır. Dizinin yapımcılığını, Türker İnanoğlu, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz yapmaktadır.

Dizi de Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Merve Oflaz, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, Yiğitcan Ergin, Nazlı Tosunoğlu, Ela Yörüklü ve Tunç Oğuz gibi isimler yer almaktadır.

Yaprak Dökümü

Dört yıl boyunca televizyon ekranlarında yer alan Yaprak Dökümü dizisi, 2006 yılında ilk defa izleyiciyle buluşmuştur. Dizi 174 bölüm çekmiştir. 2010 yılında izleyicisine veda eden dizi, eski bölümleriyle sık sık televizyonda yer almaktadır.

Reşat Nuri Gültekin’in Yaprak Dökümü adlı kitabından uyarlanan dizi, dram ve aile konusunu işlemektedir.

Başrolde Ali Rıza Bey vardır. Kızının üniversite kazanması sonucu Trabzon’dan İstanbul’a göç etmişlerdir. Dizi İstanbul’a taşındıktan sonra Ali Rıza Bey ve ailesinin başından geçenleri anlatmaktadır.

Yapımcı: Kerem Çatay dizinin yapımcılığını üstlenmiştir. Yönetmen koltuğunda Mesude Eraslan’ı görmekteyiz.

Halil Ergün, Güven Hokna, Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel, Gökçe Bahadır, Caner Kurtaran ve Bedia Ener isimler, dizi de yer alan oyunculardır.

Böyle Mi Olacaktı?

ATV kanalında altı yıl boyunca 167 ölüm çeken Böyle Mi Olacaktı? Dizisi 1997 yılında aşlayıp, 2003 yılında dizi hayatını sonlandırdı.

Birbirine bağlı olan üç kız arkadaşının başından geçen olayları ela alan dizi, dram ve gençlik konuludur.

Dizinin senaryosunu Erdoğan Tünaş yazmaktadır. Yönetmen koltuğunda ise Ümit Efekan, Temel Gürsü ve Şahin Gök üstlendi.

Türker İnanoğlu dizinin yapımcılığını üstlenmektedir. Açelya Akkoyun, Bena Laçin ve Hande Ataizi dizinin oyuncularıdır.

Kurtlar Vadisi Serisi

Türkiye’nin en uzun dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi dizisinin serisi, 2003 yılında ilk ölümünü yayınlandı. Dizinin konusu zamanla değişse de 2016 yılına kadar yayın akışını sürdürdü.

Başrollerinde Polat Alemdar karakteri vardır. siyasi, mafya, örgütler ve birçok konuyu bünyesinde barındırmaktadır.