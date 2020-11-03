İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Türkiye Rapçisini Arıyor program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Türkiye Rapçisini Arıyor program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 3 Kasım 2020 Salı tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Türkiye Rapçisini Arıyor program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

03 Kasım 2020 Salı 22:30
Türkiye Rapçisini Arıyor program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası
Takip Et:

Türkiye Rapçisini Arıyor Yarışma Programı Başvuru Katılım Formu

Türkiye Rapçisini Arıyor yarışma programını TV8 yayınlarken başvuruyu ise tv8basvuru.com sitesi üzerinden yapabilmektesiniz.  Türkiye Rapçisini Arıyor yarışmasına başvuru formunda öncelik ad, soyad, doğum tarihi, İkamet ettiğiniz ülke, şehir, semt, ev adresi gibi bilgilerinizi doldurmanız gerekmektedir. Türkiye Rapçisini Arıyor yarışma programında başka programlardan farkı ise mahlas kullanmanız gerekmekte. Mahlas şarkıcının kullandığı takma ismi olacaktır.

Türkiye Rapçisini Arıyor Yarışması Katılım Şartları Başvuru Formu Soruları


Türkiye Rapçisini Arıyor yarışmasına katılmak için cevap vermeniz gereken sorular vardır ev adresi, e-posta adresi, Facebook, Twitteri Instagram adresi, TikTok, YouTube, adresleri ve cep telefonu numarası gibi. Rap şarkısı söylemekte olan çoğu kişi intenet üstünden yayın yapmaktadırlar bu sebepten dolayı sosyal medya kanalının adreslerini paylaşmaları istenmektedir.

Sonra müzikle ilgili sorulara geliyor. Topluluk önünde sahneye çıktınız, müzik eğitimi aldınız mı, profesyonel olarak müzikle ilgileniyor musunuz, daha önce albüm çıkardınız mı veya müzik sektöründe ünlü bir markayla çalıştınız mı, neden hip-hop müziği, en sevdiğiniz Türkçe ve yabancı rap şarkısı, müzik dışındaki hobiniz. Yarışma programı başvuru formundan bilgi verdik. Soruları doğru cevaplamalı ve başvuru formunu eksiksiz doldurmalısınız.

Türkiye Rapçisini Arıyor Başvuru Formu için: tv8basvuru.com

TV8 resmi web sitesi altında yapılan başvuru ekranından resmi Türkiye Rapçisini Arıyor fotoğrafının alt kısmından başvuru yapacaksınız, video başvurusuna tıklayarak, başvuru formunuzun seçeneklerini doldurmanız gerekiyor. Bilgileri doğru girmeniz durumunda başvurunuz değerlendirilerek tarafınıza iade edilecektir. Pandemi dolayısıyla Yüz yüze yarışma başvuruları almak yerine, intenet üzerinden aldılar. Bu nedenle başvurunun değerlendirme süreci de farklı olabilir.



Son Güncelleme: 03.11.2020 22:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yarışma ProgramıRapTv8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!

Popüler Haberler

Vergi borcu yapılandırma başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Türkiye Rapçisini Arıyor program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası
Kasım 2020 TEFE TÜFE ve kira artış oranı
Exxen platformunda yayınlanacak Yavuz dizisinin oyuncu kadrosu
BLU TV Saygı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Devlet tarafından çiftçilere uygun fiyata tohum müjdesi!
Arama Kurtarma Görevlisi olmak için şartlar nelerdir? AFAD gönüllü olma şartları
Kadir Ezildi kimdir, kaç yaşındadır? Kadir Ezildi'nin hastalığı nedir?
Seksenler Fehmi Baba öldü mü, Fehmi Baba karakterini canlandıran Rasim Ötekin diziden ayrılıyor mu?
Netflix Kasım 2020 takvimi dizi ve filmleri
Söz Dizisi 3. Sezon Finalinde Diziden Kimler Ayrıldı? Kimler Ölerek Diziye Veda Etti!
Gelinim Mutfakta 23 Ağustos Cuma bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta kim elendi?
Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi
Camiler ibadete ne zaman açılacak? Ramazanda camiler açılır mı?
Kırklareli'nde askeri araç kazası! 2'si asker 4 kişi yaralandı.
AFAD gönüllü başvuru şartları nelerdir?
Doğan Baba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Ali Sürmeli EDHO'dan ayrıldı mı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun karakterini kim canlandırıyor? Leyla Feray kimdir?
Şeref Sözü Döndü kimdir? Feyza Işık biyografisi
Çocukluk dizisine katılan Nihal Menzil kimdir? Hanife karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisine katılan Esra Ruşan kimdir? Esra karakteri kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.