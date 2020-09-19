İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 30 kişi yaralandı
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı!...
Sinem Kobal hamilelik özel çekimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
Sinem Kobal hamilelik özel çekimi...

Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 19 Eylül 2020 Cumartesi

Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 19 Eylül 2020 Cumartesi günü de gündemde! Siz de Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? haberi için 19 Eylül 2020 Cumartesi tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

19 Eylül 2020 Cumartesi 20:32
Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 19 Eylül 2020 Cumartesi
Takip Et:

Yetenek Sizsiniz Türkiye, O Ses Türkiye, Survivor Türkiye ve MasterChef Türkiye gibi milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran çok sayıda yarışma programını ekranlara taşıyan Acun Ilıcalı, son olarak Survivor 2020 finalinde yeni yarışma programının müjdesini verdi.


Yeni sezon için büyük hazırlıklar yapan TV8, yeni Top Model yarışmasını televizyon ekranlarına taşımaya hazırlanıyor. Yarışma programında Türkiye’de kendine güvenen modellere yer verilecek. 

Adaylar yarışma başvurularını http://www.tv8basvuru.com/basvuru/turkiye-modelini-ariyor/1 adresinden yapabilecekler. 

Acun Ilıcalı, Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarına öncülük yapmaya devam ediyor. Survivor ile başlayan yarışmaların silsilesi, Yetenek Sizsinin Türkiye, O Ses Türkiye ve MasterChef Türkiye gibi yarışmalarla devam etmişti. Bu yarışma programları Türkiye'nin en çok izlenen programları arasına girerek reyting rekorları kırmaya devam ediyor.



Son Güncelleme: 19.09.2020 20:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırat Tanış yıllar sonra itiraf etti: Alkol tedavisi görüyordum
Fırat Tanış yıllar sonra itiraf etti: Alkol tedavisi görüyordum
Menajerimi Ara 5. bölümüne İrem Derici konuk oluyor! İşte 5. bölüm fragmanı
Menajerimi Ara 5. bölümüne İrem Derici konuk oluyor! İşte 5. bölüm fragmanı
Hekimoğlu son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı!
Hekimoğlu son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı!
Pelin Batu: Bu kadar yıl sonra bile izlerken sinirlendim
Pelin Batu: Bu kadar yıl sonra bile izlerken sinirlendim
Sosyal medyada Arıza dizisine tepki büyüyor
Sosyal medyada Arıza dizisine tepki büyüyor
Şans Kapıyı Çalınca yarışmasının yeni sunucusu Emre Altuğ oldu
Şans Kapıyı Çalınca yarışmasının yeni sunucusu Emre Altuğ oldu

Popüler Haberler

Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 19 Eylül 2020 Cumartesi
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Star TV yeni dizisi için geri sayım başladı
Emekliye aile yardımı verilecek mi? 2020 Emekliye aile yardımı hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeler!
Sıcaklara en iyi vantilatör modelleri 2020 hangileridir?
Borç kapatma ve birleştirme için 60 ay vadeli 3 ay ertelemeli 45.000 TL kredi!
İŞKUR MEK kursları şartları nelerdir? 80 TL ödeme nasıl alınır?
Vakıfbank 125.000 TL düşük faizli 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Odeabank düşük ve uygun faizli taşıt kredisi kampanyası ve şartları 2020
ÇYDD burs başvurusu nasıl yapılır? 2020 ÇYDD burs başvuru evrakları
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
Survivor Ünlülüler ve Gönüllüler takımı birleşme partisi ne zaman?
Nikah işlemleri için gerekli belgeler neler? Nikah için istenen evraklar ve nikah ücretleri
Bella Hadid çıplak pozları ile büyüledi!
e-Devlet üzerinden ikametgah adres değişikliği nasıl yapılır? E-devlet ikametgah adres değişikliği işlemleri
SGK idari para cezaları nelerdir? İdari para cezası indirimi nasıl alınır? SGK idari para cezası sorgulama işemleri
Emekli maaş hesaplama: 4a SSK-BAĞKUR E-devlet emekli maaşı sorgulama
Çalışmayana devletten karşılıksız 1300 TL destek ödemesi! Başvuran herkes faydalanabiliyor!
Aile Bakanlığı 1600 TL ödemeleri başvuruları ne zaman başlayacak, ücretler ödenmeye ne zaman başlayacak?
Yıldız burçlarının tarihi değişti mi? NASA yeni açıklama yayınladı!
İşsizlik maaşı hesaba ne zaman yatacak? İŞKUR İşsizlik maaşı ödeme tarihi Eylül 2020
Akbank Direkt Belgesiz İmzasız 10 Bin TL

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.