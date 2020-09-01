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Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 1 Eylül 2020 Salı

Okurlarımız tarafından merak edilen Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 1 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 12:29
Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 1 Eylül 2020 Salı
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Yetenek Sizsiniz Türkiye, O Ses Türkiye, Survivor Türkiye ve MasterChef Türkiye gibi milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran çok sayıda yarışma programını ekranlara taşıyan Acun Ilıcalı, son olarak Survivor 2020 finalinde yeni yarışma programının müjdesini verdi.


Yeni sezon için büyük hazırlıklar yapan TV8, yeni Top Model yarışmasını televizyon ekranlarına taşımaya hazırlanıyor. Yarışma programında Türkiye’de kendine güvenen modellere yer verilecek. 

Adaylar yarışma başvurularını http://www.tv8basvuru.com/basvuru/turkiye-modelini-ariyor/1 adresinden yapabilecekler. 

Acun Ilıcalı, Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarına öncülük yapmaya devam ediyor. Survivor ile başlayan yarışmaların silsilesi, Yetenek Sizsinin Türkiye, O Ses Türkiye ve MasterChef Türkiye gibi yarışmalarla devam etmişti. Bu yarışma programları Türkiye'nin en çok izlenen programları arasına girerek reyting rekorları kırmaya devam ediyor.



Son Güncelleme: 01.09.2020 12:29
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