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Türkiye Eurovision şarkı yarışmasına neden katılmıyor, sebebi ne?

Eurovision yarışması yarı final aşaması sonrasında finali ile merak edilirken pek çok kişi Türkiye'nin durumunu araştırıyor. Vatandaşlar, Türkiye Eurovision şarkı yarışmasına neden katılmıyor, sebebi ne? sorularını araştırıyor.

23 Mayıs 2021 Pazar 01:33
Türkiye Eurovision şarkı yarışmasına neden katılmıyor, sebebi ne?
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2021 Eurovision müzik yarışması merak edilmeye devam ederken yarışma detayları da merak edilenler arasında yerini alıyor. Düzenleme komitesi tarafından 6 prova, 2 yarı final ve final olmak üzere 9 gösterim yapılacağı açıklanırken 2021 Eurovision yarışmasına 3.500 seyircinin alınacağı belirtildi.

Organizasyonda salgın nedeniyle 39 ülke temsilcisi olacağı açıklanırken Hollanda’da düzenlenecek olan 2021 Eurovision yarışmasında sıkı tedbirler alındığı açıklananlar arasında yerini aldı.

Eurovision 2021 ne zaman?

Avrupa Şarkı Yarışması olarak bilinen Eurovision 2021 18 Mayıs 2021 Salı günü ilk etabı sonrasında 20 Mayıs 2021 Perşembe günü ikinci yarı final düzenlenecek. Eurovision 2021’in finali ise 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü düzenlenecek.

2019 yılında düzenlenen 64. Eurovision yarışmasında Duncan Laurence Arcade şarkısı ile birinciliği kazanmış ve 65. Eurovision’un evine getirmeye hak kazandı.

41 ülkenin katılacağı Eurovision 2021’de 2018 yılından beri katılım göstermeyen Bulgaristan ve Ukrayna katılım gösterdi. Ermenistan, Karadağ ve Macaristan ise 2021 Eurovision’a katılmama kararı aldı.

Eurovision 2020 hangi ülke kazandı?

2020 yılında düzenlenmesi amaçlanan Eurovision Covid-19 nedeniyle yapılmazken Avrupa’da alınan ortak kararlar ile yarışma iptal edilmiştir.

Türkiye Eurovision 2021’e katılım gösterecek mi?

Son olarak 2012 yılında Can Bonomo’nun katıldığı Eurovision yarışması sonrasında TRT Genel Müdürlüğü açıklamalarda bulunarak 2013’te yarışmaya katılmama kararı aldı.

Yapılan açıklamalarda yarışmanın müzikten değil siyasi bağlar ve çıkarlara göre oyların dağıtılması gösterilirken Avrupa Yayın Birliği konu ile ilgili TRT’nin üyelikten çıkarılmadığı ve ne zaman isterse yarışmaya katılabileceğini belirtti.

Türkiye neden Eurovision yarışmasına katılmıyor?

2013 yılında TRT Genel Müdürlüğü yarışma kurallarında yapılan değişikliklerin adil olmadığını öne sürerek yarışmaya katılmama kararı aldı. 2000’li yıllarda izleyici oylarının etkisi 2011 yılı sonrasında yarı oranında azaltılmıştı. Karara sadece Türkiye karşı çıkarken kuralların ve puanlamaların siyasi olduğu öne sürülerek yarışmadan ayrılmıştır.

Türkiye’nin Eurovision geçmişi

İlk kez 1975 yılında yarışmaya katılan Türkiye 1976, 1977, 1979 ve 1994 tarihlerinde ülke içerisinde yaşanan durumlar nedeniyle yarışmaya katılmama kararı almıştır.

Türkiye 1997 yılında Şebnem Paker’in Dinle şarkısı ile 3.’lük elde etti ve Türk izleyicilerin dikkatini çekti.

2003 Eurovision zaferi unutulmadı

2003 yılında Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen ve Sertap Erener’in Everyway That I Can şarkısı ile birincilik kazanan Türkiye toplamda 167 puan toplamıştır. Zafer 35 yıllık katılımcılıkta ile birincilik olurken daha sonra ki yıllarda ilk 5 içerisine girmeyi başaran Türkiye 2013 yılında alınan karar ile yarışmaya katılmama kararı almıştır.

 


Son Güncelleme: 23.05.2021 01:33
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