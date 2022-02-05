Türkçesi Çocuk Oyunu Değil olan

Netflix belgeseli: Not a Game

2020 yılında yayınlanan bu film, oyunların, oyun çeşitliliğinin, alanların ve oyuncularının davranışlarının ele alındığı bir film. Not a Game, izleyicileri 1950’li yıllara götürür ve bilgisayarın ilk kullanıldığı yılardan itibaren gelişimine değinir. Birçok kişinin oynadığı birçok oyunu gözler önüne serer. Teknolojinin ilerlemesi ve insan nüfusunun artması ile beraber oyun sayıları ve oyun kültürü artmaya bunun yanı sıra değişmeye başlar. Lakin her pozitif getirinin yanında maalesef negatifleri de vardır.

Negatif olarak söz edebileceğimiz konulardan ilki, küçük yaştaki çocukların gelişimini etkileyen, anne ve babaları telaşlandıran oyunlardır. Her ebeveynin çocuğunun oyun oynamasını kısıtlama konusunda haklı gerekçeleri vardır.

Negatif kategoriye koyabileceğimiz bir diğer durum ise oyuncuların saldırganlaşan tavırlarıdır. Tabi ki çocukların saldırganlıklarını yalnızca bilgisayar oyunlarına bağlamak yanlış olur. Filmde de yansıtıldığı gibi, ailenin sosyoekonomik durumu, siyasi nedenler, aile içi ilişkiler gibi daha sayılabilecek birçok neden çocuk gelişimini oldukça etkilemektedir.

Bu nedenden ötürü Not a Game filmini her bireyin izlemesi gerekir ve oradaki önekleri ele alarak bir çizgi çekmesi herkes için daha iyi olabilir.