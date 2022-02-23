Turkcell TV+’da en fazla izlenen 10 dizi hangileridir?

Turkcell TV+ ‘da en fazla izlenen 10 dizi

1- Frankie Drake Mysteries

2- The Passage

3- Blindspot

4- Victor Lessard

5- The Five

6- Goatham 82014

7- Wild District

8- Babylon Berlin

9- Billions

10- Atlanta

Frankie Drake Mysteries konusu nedir?

The Passage konusu nedir?

En fazla izlenen dizilerden biridir. 1920 yıllarında kadından dedektif olamayacağını savunan kişilerin inadına polisin alamadığı ve çözmeyi başaramadığı olayları çözen bir kadın olan dedektif Frankie Drake Myseteries’in olayları heyecanlı bir şekilde çözmesi anlatılmaktadır.

Devletin araştırdığı gizli bir olayın ters gitmesinden sonra güçlü ve vampire benzeyen yaratıkların ortaya çıkması ve bunlara karşı verilen savaş anlatılmaktadır. Dizi, Justin Cronin’in 3 seri olan romanından uyarlanmıştır.

Blindspot konusu nedir?

Times meydanında tüm vücudu dövmelerle dolu olan ve hafızasını kaybeden Jane Doe’ye FBI ajanı Kurt Weller’in sahip çıkması ve gencin dövmelerinden işlenen suçun ipuçlarını bulmaları anlatılmaktadır.

Victor Lessard konusu nedir?

Mk Ultra projesi, J.F Keneddy suikastı, kendilerini boş bir binadan atarak intihar eden insanların nedne bu halde olduklarını ve cinayetleri çözmeye çalışan Montreal Cinayet Bürosu’nun yaşadığı olaylar anlatılmaktadır.

The Five konusu nedir?

Küçük yaşlardaki 4 arkadaş daha küçük yaşlardaki kardeşlerini parkta kaybeder. Yıllar geçtikten sonra aralarından biri polis olur ve kaybolan kardeşlerine dair DNA bulunur. 4 arkadaş daha sonra bir araya gelir ve kardeşlerini ararlar.

Goatham konusu nedir?

Bruce Wayne’in Batman olmadan önce ünlü Goatham City’de yaşanan suçları çözmeye çalışan dedektif James Gordon’un yaşadıkları anlatılmaktadır.

Wild District konusu nedir?

John Jevier uzun süredir ormanda yaşamaktadır ve birden fazla savaşın içinde yer almıştır. Fakat artık ailesi ile birlikte yaşamak ister ve Bogota’daki evine döner. Burada yaşadığı olayları konu edinen dizi, en çok izlenenler arasında yer almayı başarmıştır.

Babylon Berlin konusu nedir?

Polis Gereon Rath Köln’de yaşanan uyuşturucu, cinayet, siyaset gibi konuları çözmesi için görevlendirilir. Bu görevi yerine getirmek için çeşitli olaylar ile başa çıkmaya çalışan Gereon Rath’ın hikayesi anlatılmaktadır.

Billions konusu nedir?

Çok hırslı ve başarı sahibi olan Boby Axe Axelrod ve hükümet avukatı olan Chuck Rhodes tanışırlar. Bundan sonra olaylar başlamaktadır.

Atlanta konusu nedir?

Eğitim gördüğü üniversiteden atılan Ean,kız arkadaşı ve bebeği ile zorlu bir hayat sürmeye başlar. İzlediği bir rap videosunda kuzenini görmesi ve her gün ünlülüğü artan kuzeni Alfred’in menajeri olmak için komik bir mücadele verir.