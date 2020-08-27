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Türkan Hanım’ın Konağı Türkan Hanım'ı kim canlandıracak? Ayşen İnci kimdir?

Yeni sezon dizilerinden biri olan Türkan Hanım'ın Konağı adlı dizinin başlamasına sayılı günler kaldı. Dizinin adında geçen Türkan Hanım karakterini kimin canlandıracağı ise merak ediliyordu. Dizi yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre Türkan Hanım karakterine Ayşen İnci hayat verecek.

27 Ağustos 2020 Perşembe 19:02
Türkan Hanım’ın Konağı Türkan Hanım'ı kim canlandıracak? Ayşen İnci kimdir?
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Türkan Hanım’ın Konağı adlı yeni dizi, Eylül ayında izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizide birçok ünlü isim bulunurken dizide en çok merak edilecek isim Türkan Hanım’ın kim olacağı oldu. Dizinin başrolü olması beklenen Türkan Hanım karakterine kimin hayat vereceğini merak eden izleyiciye açıklama dizi ekibinden geldi. Dizinin başrolünde Ayşen İnci olacak ve Türkan Hanım’a hayat verecek.

Türkan Hanım kimdir?

60 yaşlarında, kendine has giyim tarzı ile dikkat çeken ve görgülü bir kadın olan Türkan Hanım, oldukça cömert biridir. Çevresinde tanıdık tanımadık herkesin yardımına koşan Türkan Hanım, ailesi ile birlikte konakta yaşamaktadır. İstanbul’un eski hanımefendilerinden biri olan Türkan Hanım, çevresinde olup bitenlere karşı hep olumlu davranışlar sergilemektedir.


Ayşen İnci kimdir?

1955 Ankara doğumlu olan Ayşen İnci, sayısız dizi ve filmde görev almıştır. Son olarak Vurgun dizisinde yer alan usta oyuncu, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi almıştır. Ayrıca eğitim aldığı yerde eğitim de vermiş olan İnci, Sihirli Annem dizisi ile birlikte tüm Türkiye tarafından tanınmaya başlamıştır.

Oynadığı bir oyunda MS hastası bir kadın rolüne kendini kaptıran Ayşen İnci, bu hastalık ile mücadele eden kişilere yardım etmek adına bir süre MS hastaları denek başkanlığını üstlenmiştir. Kendi adına kitabı olan ve birçok tiyatro oyununda da yer alan usta oyuncu yeni sezonda Türkan Hanım’ın Konağı adlı dizi ile izleyici karşısına çıkacak.



Son Güncelleme: 27.08.2020 19:02
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Anahtar Kelimeler:
Türkan Hanımın KonağıAyşen İnci
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