İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı noktada kopya düzeneği..
Son Dakika
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı...

Türkan Hanımın Konağı Rabia karakterini kim canlandırıyor? Arzu Yanardağ kimdir?

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan Türkan Hanımın Konağı Rabia karakterini kim canlandırıyor? Arzu Yanardağ kimdir? gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 31 Mart 2021 Çarşamba tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

31 Mart 2021 Çarşamba 09:00
Türkan Hanımın Konağı Rabia karakterini kim canlandırıyor? Arzu Yanardağ kimdir?
Takip Et:

Türkan Hanımın Konağı Rabia Kimdir?

Türkan Hanımın Konağı dizisinin merak edilen karakterlerinden biri de kısa süre önce fragmanı yayınlanan ve TRT 1 ekranında gösterilecek olan Rabia'dır. Rabia karakteri Batuhan'ın annesidir. İyi bir anne imajını gösterir. Ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, başı belada ve muhtaç olan herkese yardım sağlar.

Arzu Yanardağ Kimdir?

Arzu Yanardağ, 31 Ağustos 1977'de İstanbul'da doğdu. Babası bir oyun yazarı. Lise eğitimini Bakırköy Kız Meslek Lisesi'nde tamamladı. Bir model ajansına katıldı ve bir süre defile modelleri üzerinde çalıştı. MSM Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. Unutabilsem dizisinde başrol oynayarak ilk oyunculuk deneyimini 1996 yılında kazandı. Birçok dizide rol almış ve oynadığı tüm dizi ve filmlerle ünlüdür.

Arzu Yanardağ’ın Daha Önce Yer Aldığı Diziler Ve Filmler

1998 – Unutabilsem

1999 – Hayat Bağları

1999 – Asansör

2000 – Oyun Bitti

2000 – Ozanlar Yaylası

2000 – Dedelerimi Evlendirirken

2001 – Aşkına Eşkıya

2004 – Hoşgeldin Hayat

2004 – Tatil Aşkları

2005 – Geçmiş Zaman Elbiseleri

2005 – Düşler ve Gerçekler

2005 – Bir Salkım Üzüm Satıcı

2005 – Cumbadan Rumbaya

2005 – Eylül

2006 – Umut Adası

2006 – Dün Gece Bir Rüya Gördüm

2007 – Hakkını Helal Et

2007 – Gurbet Yolcuları

2008 – Zülfikar

2008 – Rüzgar

2009 – Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde

2010 – Kalp Ağrısı

2011 – Kolpaçino: Bomba

2013 – Koğuş Akademisi

2014 – Umutsuz Ev Kadınları

2014 – Galip Derviş

2015 – Küçük Gelin

2015 – Olur İnşallah

Arzu Yanardağ’ın Sevgilisi Kim?

Takipçilerinin ve hayranlarının sorduğu sorulardan biri erkek arkadaşı var mı? Evli mi? Soruları çoça sorulmaktadır. Arzu Yanardağ, 2006 yılında Ali Sertel ile evlendi. Bu evlilikten bir çocuk doğdu ve çiftimiz yaklaşık 1-1,5 yıl sonra ayrılmaya karar verdi. Bu evliliğin ardından Arzu Yanardağ, 2008 yılında Serhat Türkan ile ikinci evliliğini yaptı.

Arzu Yanardağ’ın Resmi Sosyal Medya Hesabı

Arzu Yanardağ, resmi Instagram sayfasını aktif olarak kullanıyor ve takipçileriyle sık sık paylaşıyor. Arzu Yanardağ'ın yaklaşık 560 paylaşımı ve 50,3 binin üzerinde takipçisi var. İnstagram aracılığı ile arada sırada Türkan Hanımın Konağı serisinden eğlenceli resim çerçeveleri sunuyor. Arzu Yanardağ resmi Instagram sayfası kullanıcı adı: @arzuyanardag

Türkan Hanımın Konağı Rabia Kıyafetleri

Önümüzdeki haftalarda TRT 1 ekranlarında gösterilecek olan Türkan Hanımın Konağı dizisinde Rabia karakterinin giydiği kıyafetler, gömlekler ve kıyafetler insanların merakını uyandırdı. Dizi başladığında Türkan Hanımın Konağı dizisinde Rabia karakterinin kullandığı kıyafet, takı, çanta ve ayakkabıları sizlerle paylaşacağız.



Son Güncelleme: 31.03.2021 09:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Arzu YanardağRabiaTRT1Türkan Hanımın Konağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelinim Mutfakta 1 Nisan Perşembe Günü neden diskalifiye oldu?
Gelinim Mutfakta 1 Nisan Perşembe Günü neden diskalifiye oldu?
Who Killed Sara? 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni sezon onayını aldı
Who Killed Sara? 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni sezon onayını aldı
Netflix Vincenzo 2. sezon ne zaman çıkacak , yeni sezon olacak mı?
Netflix Vincenzo 2. sezon ne zaman çıkacak , yeni sezon olacak mı?
Netflix Nisan 2021'de yayınlanacak dizi, film ve belgeseller
Netflix Nisan 2021'de yayınlanacak dizi, film ve belgeseller
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Doğan ölüyor mu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Doğan ölüyor mu?
Netflix Nisan 2021'de yayınlanacak dizi, film ve diğer içerikler
Netflix Nisan 2021'de yayınlanacak dizi, film ve diğer içerikler

Popüler Haberler

Emanet dizisi Selim karakteri kimdir? Osman Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında?
Türkan Hanımın Konağı Rabia karakterini kim canlandırıyor? Arzu Yanardağ kimdir?
Acemi Anneler dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Yatıya Misafirim Var Kanal D başvuru nasıl yapılır? Yatıya Misafirim Var yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
1 Nisan Şaka Günü nedir? Şaka günü nasıl ortaya çıkmıştır?
Emanet dizisi Bora karakteri kimdir? Göksel Kayahan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Şeref Bey oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Milletvekili maaşları ne kadar oldu? Mart 2021
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Mart 2021 Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır?
Masumlar Apartmanı reyting sonuçları nasıl? Masumlar Apartmanı izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
Şarkılar Bizi Söyler 5. bölüm Kanal D canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Şarkılar Bizi Söyler yeni son bölüm izle
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Alara Turan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rüyada amca görmek ne anlama gelir? Rüyada amca görmenin anlamları
Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları 29 Mart 2021
Altın ne kadar oldu? 31 Mart 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 31 Mart 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Türkan Hanımın Konağı nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizisi çekim yeri
EYT çıkarsa kimleri kapsayacak? 2021
Esnek çalışma sistemi nasıl oluyor? Kimler esnek çalışmadan yararlanabilir?
Güncel gümüş fiyatları 31 Mart 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Ne kadar nafaka öderim? 2021 Nafaka miktarı hesaplama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.