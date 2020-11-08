İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
ABD'de seçim sonuçları belli oldu! İşte ABD'nin yeni başkanı
Son Dakika
ABD'de seçim sonuçları belli oldu!...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...

Türkan Hanımın Konağı dizisindeki Rabia karakteri kimdir?

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla Türkan Hanımın Konağı dizisindeki Rabia karakteri kimdir? haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 08.11.2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

08 Kasım 2020 Pazar 09:00
Türkan Hanımın Konağı dizisindeki Rabia karakteri kimdir?
Takip Et:

Türkan Hanımın Konağı Rabia Kimdir?

Türkan Hanımın Konağı dizisinin merak edilen karakterlerinden biri de kısa süre önce fragmanı yayınlanan ve TRT 1 ekranında gösterilecek olan Rabia'dır. Rabia karakteri Batuhan'ın annesidir. İyi bir anne imajını gösterir. Ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, başı belada ve muhtaç olan herkese yardım sağlar.

Arzu Yanardağ Kimdir?

Arzu Yanardağ, 31 Ağustos 1977'de İstanbul'da doğdu. Babası bir oyun yazarı. Lise eğitimini Bakırköy Kız Meslek Lisesi'nde tamamladı. Bir model ajansına katıldı ve bir süre defile modelleri üzerinde çalıştı. MSM Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. Unutabilsem dizisinde başrol oynayarak ilk oyunculuk deneyimini 1996 yılında kazandı. Birçok dizide rol almış ve oynadığı tüm dizi ve filmlerle ünlüdür.

Arzu Yanardağ’ın Daha Önce Yer Aldığı Diziler Ve Filmler

1998 – Unutabilsem

1999 – Hayat Bağları

1999 – Asansör

2000 – Oyun Bitti

2000 – Ozanlar Yaylası

2000 – Dedelerimi Evlendirirken

2001 – Aşkına Eşkıya

2004 – Hoşgeldin Hayat

2004 – Tatil Aşkları

2005 – Geçmiş Zaman Elbiseleri

2005 – Düşler ve Gerçekler

2005 – Bir Salkım Üzüm Satıcı

2005 – Cumbadan Rumbaya

2005 – Eylül


2006 – Umut Adası

2006 – Dün Gece Bir Rüya Gördüm

2007 – Hakkını Helal Et

2007 – Gurbet Yolcuları

2008 – Zülfikar

2008 – Rüzgar

2009 – Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde

2010 – Kalp Ağrısı

2011 – Kolpaçino: Bomba

2013 – Koğuş Akademisi

2014 – Umutsuz Ev Kadınları

2014 – Galip Derviş

2015 – Küçük Gelin

2015 – Olur İnşallah

Arzu Yanardağ’ın Sevgilisi Kim?

Takipçilerinin ve hayranlarının sorduğu sorulardan biri erkek arkadaşı var mı? Evli mi? Soruları çoça sorulmaktadır. Arzu Yanardağ, 2006 yılında Ali Sertel ile evlendi. Bu evlilikten bir çocuk doğdu ve çiftimiz yaklaşık 1-1,5 yıl sonra ayrılmaya karar verdi. Bu evliliğin ardından Arzu Yanardağ, 2008 yılında Serhat Türkan ile ikinci evliliğini yaptı.

Arzu Yanardağ’ın Resmi Sosyal Medya Hesabı

Arzu Yanardağ, resmi Instagram sayfasını aktif olarak kullanıyor ve takipçileriyle sık sık paylaşıyor. Arzu Yanardağ'ın yaklaşık 560 paylaşımı ve 50,3 binin üzerinde takipçisi var. İnstagram aracılığı ile arada sırada Türkan Hanımın Konağı serisinden eğlenceli resim çerçeveleri sunuyor. Arzu Yanardağ resmi Instagram sayfası kullanıcı adı: @arzuyanardag

Türkan Hanımın Konağı Rabia Kıyafetleri

Önümüzdeki haftalarda TRT 1 ekranlarında gösterilecek olan Türkan Hanımın Konağı dizisinde Rabia karakterinin giydiği kıyafetler, gömlekler ve kıyafetler insanların merakını uyandırdı. Dizi başladığında Türkan Hanımın Konağı dizisinde Rabia karakterinin kullandığı kıyafet, takı, çanta ve ayakkabıları sizlerle paylaşacağız.



Son Güncelleme: 08.11.2020 09:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Arzu YanardağRabiaTRT1Türkan Hanımın Konağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı
Alev Alev dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor
Alev Alev dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor
Sihirli Annem'in eski oyuncuları dizinin yeni versiyonundan haberleri olmamasına isyan etti!
Sihirli Annem'in eski oyuncuları dizinin yeni versiyonundan haberleri olmamasına isyan etti!
Kırmızı Oda dizisinde yaprak dökümü! Ünlü oyuncudan hüzünlü veda
Kırmızı Oda dizisinde yaprak dökümü! Ünlü oyuncudan hüzünlü veda

Popüler Haberler

Emanet dizisi Selim karakterini kim canlandırıyor? Osman Aydın biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Türkan Hanımın Konağı dizisindeki Rabia karakteri kimdir?
Kanal D Yatıya Misafirim Var yarışması başvuru formu
Ek Hesap Nedir? Kmh Hesabı Faiz Oranları 8 Kasım 2020 Pazar
İş Bank 100 Bin TL uygun vade ve faiz oranlı konut kredisi hesaplama 8 Kasım 2020 Pazar
Esnafa KOSGEB destek kredisi veren bankalar ve kredi şartları Kasım 2020
Engelli vatandaşlara devletin sağladığı maddi yardımlar nelerdir? Engellilere devletten 11 maddi yardım
Garanti BBVA 10.000 TL Kasım 2020 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Kaymakamlık sosyal yardımlara başvurmak için gerekli olan belgeler ve şartlar nelerdir?
Diş ipi kullanma etkileri nelerdir? Diş ipi faydaları ve kullanım şekli
Migros market indirimleri 13-26 Şubat 2020 migroskop indirimli ürünler broşürü
Sivri Akıllar filmi konusu ve oyuncuları!
Çoban istihdam desteğine müracaat nasıl yapılır? 2020 çoban desteği nasıl alınır?
Riot Games Valorant hileleri ile mücadele için 100 bin dolara kadar ödül!
Genel Af YAsası Ne Zaman Çıkacak? Mahkum ve Tutuklulara Af ve Ceza İndirim Yasası TBMM Gündemine Gelecek Mi? Af Yasasıyla İlgili Son Gelişme ve Açıklamalar
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
AGİ formu nasıl doldurulur? 2020 AGİ formuna eş ve çocuk bilgisi nasıl yazılmalıdır?
Maria ile Mustafa Gonca kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tuğba Tutuğ kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kredi sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.