İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Türkan Hanımın Konağı dizisindeki Rabia karakteri Kimdir? Arzu Yanardağ dizideki rolü ve hayatı

Haber bülteninde yer almaya başladığı andan itibaren birçok kişide merak uyandıran Türkan Hanımın Konağı dizisindeki Rabia karakteri Kimdir? Arzu Yanardağ dizideki rolü ve hayatı haberi ile ilgili en yeni detaylar 7 Mart 2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen haberimizi okuyarak siz de gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

07 Mart 2021 Pazar 09:00
Türkan Hanımın Konağı dizisindeki Rabia karakteri Kimdir? Arzu Yanardağ dizideki rolü ve hayatı
Takip Et:

Türkan Hanımın Konağı Rabia Kimdir?

Türkan Hanımın Konağı dizisinin merak edilen karakterlerinden biri de kısa süre önce fragmanı yayınlanan ve TRT 1 ekranında gösterilecek olan Rabia'dır. Rabia karakteri Batuhan'ın annesidir. İyi bir anne imajını gösterir. Ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, başı belada ve muhtaç olan herkese yardım sağlar.

Arzu Yanardağ Kimdir?

Arzu Yanardağ, 31 Ağustos 1977'de İstanbul'da doğdu. Babası bir oyun yazarı. Lise eğitimini Bakırköy Kız Meslek Lisesi'nde tamamladı. Bir model ajansına katıldı ve bir süre defile modelleri üzerinde çalıştı. MSM Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. Unutabilsem dizisinde başrol oynayarak ilk oyunculuk deneyimini 1996 yılında kazandı. Birçok dizide rol almış ve oynadığı tüm dizi ve filmlerle ünlüdür.

Arzu Yanardağ’ın Daha Önce Yer Aldığı Diziler Ve Filmler

1998 – Unutabilsem

1999 – Hayat Bağları

1999 – Asansör

2000 – Oyun Bitti

2000 – Ozanlar Yaylası

2000 – Dedelerimi Evlendirirken

2001 – Aşkına Eşkıya

2004 – Hoşgeldin Hayat

2004 – Tatil Aşkları

2005 – Geçmiş Zaman Elbiseleri

2005 – Düşler ve Gerçekler

2005 – Bir Salkım Üzüm Satıcı

2005 – Cumbadan Rumbaya

2005 – Eylül

2006 – Umut Adası

2006 – Dün Gece Bir Rüya Gördüm

2007 – Hakkını Helal Et

2007 – Gurbet Yolcuları

2008 – Zülfikar

2008 – Rüzgar

2009 – Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde

2010 – Kalp Ağrısı

2011 – Kolpaçino: Bomba

2013 – Koğuş Akademisi

2014 – Umutsuz Ev Kadınları

2014 – Galip Derviş

2015 – Küçük Gelin

2015 – Olur İnşallah

Arzu Yanardağ’ın Sevgilisi Kim?

Takipçilerinin ve hayranlarının sorduğu sorulardan biri erkek arkadaşı var mı? Evli mi? Soruları çoça sorulmaktadır. Arzu Yanardağ, 2006 yılında Ali Sertel ile evlendi. Bu evlilikten bir çocuk doğdu ve çiftimiz yaklaşık 1-1,5 yıl sonra ayrılmaya karar verdi. Bu evliliğin ardından Arzu Yanardağ, 2008 yılında Serhat Türkan ile ikinci evliliğini yaptı.

Arzu Yanardağ’ın Resmi Sosyal Medya Hesabı

Arzu Yanardağ, resmi Instagram sayfasını aktif olarak kullanıyor ve takipçileriyle sık sık paylaşıyor. Arzu Yanardağ'ın yaklaşık 560 paylaşımı ve 50,3 binin üzerinde takipçisi var. İnstagram aracılığı ile arada sırada Türkan Hanımın Konağı serisinden eğlenceli resim çerçeveleri sunuyor. Arzu Yanardağ resmi Instagram sayfası kullanıcı adı: @arzuyanardag

Türkan Hanımın Konağı Rabia Kıyafetleri

Önümüzdeki haftalarda TRT 1 ekranlarında gösterilecek olan Türkan Hanımın Konağı dizisinde Rabia karakterinin giydiği kıyafetler, gömlekler ve kıyafetler insanların merakını uyandırdı. Dizi başladığında Türkan Hanımın Konağı dizisinde Rabia karakterinin kullandığı kıyafet, takı, çanta ve ayakkabıları sizlerle paylaşacağız.



Son Güncelleme: 07.03.2021 09:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Arzu YanardağRabiaTRT1Türkan Hanımın Konağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çok Güzel Hareketler 2 neden yok, neden yayınlanmadı? 7 MART ÇGHB 2 yayınlanacak mı?
Çok Güzel Hareketler 2 neden yok, neden yayınlanmadı? 7 MART ÇGHB 2 yayınlanacak mı?
Yarın Yokmuş Gibi filminin konusu ne? Yarın Yokmuş Gibi filmi izleyici yorumları ve incelemesi
Yarın Yokmuş Gibi filminin konusu ne? Yarın Yokmuş Gibi filmi izleyici yorumları ve incelemesi
Kuzey Yıldızı İvanka kimdir, kaç bölüm kalacak?
Kuzey Yıldızı İvanka kimdir, kaç bölüm kalacak?
Kurtlar Vadisi Kaos bu yıl başlayacak mı?
Kurtlar Vadisi Kaos bu yıl başlayacak mı?
Remember filminin konusu nedir? Gerçek sen, remember!
Remember filminin konusu nedir? Gerçek sen, remember!
Gazeteci Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı hakkında bilgiler
Gazeteci Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Emanet dizisinde Selim karakterini Osman Aydın canlandırıyor
Türkan Hanımın Konağı dizisindeki Rabia karakteri Kimdir? Arzu Yanardağ dizideki rolü ve hayatı
TRT 1 Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler konusu ve oyuncuları
Kanal D Yatıya Misafirim Var yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
Emanet dizi oyuncusu Bora kimdir? Göksel Kayahan hakkında bilgiler
Kredi sicili bozuk olanlar için Kamu bankalarından yeni kredi kampanyaları
HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır? 2021 Plaka ile HGS sorgulama
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra karakterini kim canlandırıyor? Almira Tuğgül Küçükoğlu kimdir?
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 7 Mart 2021 Pazar
İnstagram beni takip edenleri nasıl toplu silerim?
Messiah 2. Sezon yayınlanacak mı? Messiah yeni sezon tarihi
Hakan Hatipoğlu kimdir, yaşı, boyu, kilosu ve İnstagram hesabı
Yasak Elma Döne kimdir? Gerçek adı nedir? İncilay Şahin hakkında bilgiler
Show TV yeni dizisi Aşk Ağlatır başrol oyuncusu kim olacak, dizi ne zaman başlayacak?
Beni Bırakma Vedat kimdir? Kaan Yalçın hakkında bilgiler
MEB 2020 Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 7 Mart 2021 Pazar 1 yıl erteleme ve 180 ay vade fırsatı
Sgk geriye dönük borçlanma başvurusu nasıl yapılır? 2021 Sgk borçlanma çeşitleri
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 7 Mart 2021
Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
Camdaki yağmur lekeleri nasıl çıkarılır? Alternatif leke çıkarıcı çözümler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.