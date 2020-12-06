İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Türkan Hanım'ın Konağı dizisindeki Güliz karakteri kimdir?

Türkan Hanım'ın Konağı dizisindeki Güliz karakteri kimdir? haberi, basına aktarıldığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Habere dair merak uyandıran güncel gelişmeler ise 6 Aralık 2020 Pazar tarihli haberimizde yer alıyor. Haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

06 Aralık 2020 Pazar 11:00
Türkan Hanım'ın Konağı dizisindeki Güliz karakteri kimdir?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her gün düzenli olarak izleyici karşısına geçen Türkan Hanım’ın Konağı dizisine Güliz karakterinin dahil olacağı ifade edildi. Dizinin izleyicileri yeni karaktere kimin hayat vereceğini araştırmaya başladılar.

Elde edilen bilgilere göre TRT 1’in sevilen dizisi Türkan Hanım’ın Konağı dizisine dahil olacak Güliz karakterine Seyhan Taşdemir hayat verecek. Hafta içi her sabah 09.00’da ekranlara gelen dizinin yeni yardımcı başrol oyuncusu Seyhan Taşdemir olacak.

Seyhan Taşdemir Kimdir?

Seyhan Taşdemir 1997 senesinde doğmuştur. Lise senelerinden beri oyunculuğua meraklı olan Taşdemir eğitim almak için Tümay Özokur Akademi’ye gitmiştir. Burada tiyatro ile uğraşan güzel oyuncu 2019 senesinde Sinema Güzeli Yarışması’nda 1. Olmuştur.

Düzgün bir fiziğe sahip olan Seyhan Taşdemir daha önce pek çok kez tiyatro oyunlarında yer almasına karşın ilk defa Türkan Hanım’ın Konağı dizisinde kamera karşısına geçecek.

Türkan Hanım’ın Konağı Güliz Kimdir?

Türkan Hanım’ın Konağı dizisindeki Güliz karakteri 20’li yaşlarında olan ve konağa bir şekilde girmeyi başaran bir kızdır. Kendisinin konakta neler yapacağı ise gelecek bölümlerde belli olacaktır.



Son Güncelleme: 06.12.2020 11:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Seyhan TaşdemirGülizTürkan Hanımın KonağıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demet Özdemir'den veda paylaşımı: Hoşça kalın güzel insanlar
Demet Özdemir'den veda paylaşımı: Hoşça kalın güzel insanlar
Çağatay Ulusoy yeni bir dizi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor
Çağatay Ulusoy yeni bir dizi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor
Kim Milyoner Olmak İster yarışması Uluslararası Venedik Film Festivali sorusunun cevabı
Kim Milyoner Olmak İster yarışması Uluslararası Venedik Film Festivali sorusunun cevabı
David Fincher'ın yeni filmi Mank vizyonda!
David Fincher'ın yeni filmi Mank vizyonda!
Kalk Gidelim dizisi 135. bölümüyle final yapıyor!
Kalk Gidelim dizisi 135. bölümüyle final yapıyor!
Star TV'nin yeni dizisi Akrep'in yayın tarihi belli oldu!
Star TV'nin yeni dizisi Akrep'in yayın tarihi belli oldu!

Popüler Haberler

Genç girişimci kredi desteği almanın şartları nelerdir? Teşvikten nasıl yararlanılıyor?
2021 Aile Bakanlığı 5000 TL'den, 40000 TL'ye kadar barınma yardımları ve başvuru şartları
2020-2021 Yılında Esnafa Verilecek Olan Hibe Desteği
Öğretmen dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Öğretmen dizisi final tarihi belli oldu mu?
Tövbeler Olsun dizisi Eda kimdir? Gaye Turgut Evin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2020 Abonelik ücretleri
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Hasan Kaçan yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Rasim karakterini kim canlandırıyor? Uygar Özçelik biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Canan Atalay yaşı ve oynadığı diziler
Lise nakil başvuruları ne zaman başlayacak? Nakiller nasıl olacak?
Kredi kartı borcu olanlara müjde: Vakıfbank'tan 125 bine varan kredi imkanı
Galatasaray-Beşiktaş derbi maçını uydudan şifresiz veren yabancı kanallar - GS BJK derbi maçı canlı yayın kanalları
Türkiye Hafter güçleri ile çatışacak mı?
Milyonlarca emekliye 275 TL zam müjdesi 2020 yılı Temmuz ayında emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2020 yılı 2. dönemi için ne kadar zam olacak?
Hangi bankalar kefilsiz kredi veriyor? Kefilsiz kredi nasıl çekebilirim? 2020
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 6 Aralık 2020 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin doğum tarihi
2020 KYK, SGK, BAĞKUR vergi borcu yapılandırmasında son başvuru tarihi ne zaman?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan yer aldığı dizi ve film yapımları
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Seda Türkmen kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.