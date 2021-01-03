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Türkan Hanımın Konağı dizisinde Rabia karakterini Arzu Yanardağ canlandırıyor

Sıcak gündemde yer tutan Türkan Hanımın Konağı dizisinde Rabia karakterini Arzu Yanardağ canlandırıyor ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 3 Ocak 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 09:00
Türkan Hanımın Konağı dizisinde Rabia karakterini Arzu Yanardağ canlandırıyor
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Türkan Hanımın Konağı Rabia Kimdir?

Türkan Hanımın Konağı dizisinin merak edilen karakterlerinden biri de kısa süre önce fragmanı yayınlanan ve TRT 1 ekranında gösterilecek olan Rabia'dır. Rabia karakteri Batuhan'ın annesidir. İyi bir anne imajını gösterir. Ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, başı belada ve muhtaç olan herkese yardım sağlar.

Arzu Yanardağ Kimdir?

Arzu Yanardağ, 31 Ağustos 1977'de İstanbul'da doğdu. Babası bir oyun yazarı. Lise eğitimini Bakırköy Kız Meslek Lisesi'nde tamamladı. Bir model ajansına katıldı ve bir süre defile modelleri üzerinde çalıştı. MSM Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. Unutabilsem dizisinde başrol oynayarak ilk oyunculuk deneyimini 1996 yılında kazandı. Birçok dizide rol almış ve oynadığı tüm dizi ve filmlerle ünlüdür.

Arzu Yanardağ’ın Daha Önce Yer Aldığı Diziler Ve Filmler

1998 – Unutabilsem

1999 – Hayat Bağları

1999 – Asansör

2000 – Oyun Bitti

2000 – Ozanlar Yaylası

2000 – Dedelerimi Evlendirirken

2001 – Aşkına Eşkıya

2004 – Hoşgeldin Hayat

2004 – Tatil Aşkları

2005 – Geçmiş Zaman Elbiseleri

2005 – Düşler ve Gerçekler

2005 – Bir Salkım Üzüm Satıcı

2005 – Cumbadan Rumbaya

2005 – Eylül

2006 – Umut Adası

2006 – Dün Gece Bir Rüya Gördüm

2007 – Hakkını Helal Et

2007 – Gurbet Yolcuları

2008 – Zülfikar

2008 – Rüzgar

2009 – Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde

2010 – Kalp Ağrısı

2011 – Kolpaçino: Bomba

2013 – Koğuş Akademisi

2014 – Umutsuz Ev Kadınları

2014 – Galip Derviş

2015 – Küçük Gelin

2015 – Olur İnşallah

Arzu Yanardağ’ın Sevgilisi Kim?

Takipçilerinin ve hayranlarının sorduğu sorulardan biri erkek arkadaşı var mı? Evli mi? Soruları çoça sorulmaktadır. Arzu Yanardağ, 2006 yılında Ali Sertel ile evlendi. Bu evlilikten bir çocuk doğdu ve çiftimiz yaklaşık 1-1,5 yıl sonra ayrılmaya karar verdi. Bu evliliğin ardından Arzu Yanardağ, 2008 yılında Serhat Türkan ile ikinci evliliğini yaptı.

Arzu Yanardağ’ın Resmi Sosyal Medya Hesabı

Arzu Yanardağ, resmi Instagram sayfasını aktif olarak kullanıyor ve takipçileriyle sık sık paylaşıyor. Arzu Yanardağ'ın yaklaşık 560 paylaşımı ve 50,3 binin üzerinde takipçisi var. İnstagram aracılığı ile arada sırada Türkan Hanımın Konağı serisinden eğlenceli resim çerçeveleri sunuyor. Arzu Yanardağ resmi Instagram sayfası kullanıcı adı: @arzuyanardag

Türkan Hanımın Konağı Rabia Kıyafetleri

Önümüzdeki haftalarda TRT 1 ekranlarında gösterilecek olan Türkan Hanımın Konağı dizisinde Rabia karakterinin giydiği kıyafetler, gömlekler ve kıyafetler insanların merakını uyandırdı. Dizi başladığında Türkan Hanımın Konağı dizisinde Rabia karakterinin kullandığı kıyafet, takı, çanta ve ayakkabıları sizlerle paylaşacağız.



Son Güncelleme: 03.01.2021 09:00
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Anahtar Kelimeler:
Arzu YanardağRabiaTRT1Türkan Hanımın Konağı
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