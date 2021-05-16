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Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra’yı kim canlandırıyor? Almira Tuğgül Küçükoğlu'nun biyografisi

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra’yı kim canlandırıyor? Almira Tuğgül Küçükoğlu'nun biyografisi konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra’yı kim canlandırıyor? Almira Tuğgül Küçükoğlu'nun biyografisi ile ilgili gelişmeleri 16 Mayıs 2021 Pazar tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar 08:30
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra’yı kim canlandırıyor? Almira Tuğgül Küçükoğlu'nun biyografisi
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TRT1 ekranlarının yeni dizilerinden bir tanesi olan ve pek çok kişi tarafından gerek konusu gerekse oyuncu kadrosu araştırılan dizilerden bir tanesi olan Türkan Hanımın Konağı araştırılmaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda bulunan ve Zehra karakterine hayat veren Almira Tuğgül Küçükoğlu merak edilmektedir.

Türkan Hanımın Konağı Zehra kimdir?

TRT 1 ekranlarının yeni dizilerinden bir tanesi olan ve ilerleyen haftalardan ilk bölümü ile ekranlara gelmesi beklenen Türkan Hanımın Konağı dizisinin Zehra karakteri araştırılıyor. Yapılan açıklamalara göre Zehra karakteri dizide doktor olacak. Bena adında bir ikizi olan Zehra doktor konakta ki kişilerin sağlık sorunları ile ilgilenen kişidir. Tesettürlü, güzel ve sempatik bir karakterdir.

Almira Tuğgül Küçükoğlu kimdir?

2000 yılında İzmir’de dünyaya gelen genç ve güzel oyuncu 7 yaşından beri Tekwondo ile uğraşmaktadır. Aikido ile de uğraşan genç oyuncu daha sonrasında profesyonel oyuncu olmak yerine oyuncu olmaya karar vermiştir. İç mimarlık fakültesinde halen oyuna Küçükoğlu, Sahne Tozu tiyatrolarında eğitim aldıktan sonra görev almıştır. Ayrıca Tunay Gözden’den de birebir oyunculuk eğitimi almıştır.

Almira Tuğgül Küçükoğlu’nun görev aldığı yapımlar

  • 2019 – Yemin (Yonca)
  • 2020 – Türkan Hanımın Konağı (Zehra)

Almira Tuğgül Küçükoğlu sosyal medya hesapları

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Küçükoğlu’nun resmi sosyal medya hesabında 67 paylaşımı bulunmaktadır. 64,2 binden fazla takipçisi olan Küçükoğlu’nun takipçi sayısı günden güne artmaktadır.


Son Güncelleme: 16.05.2021 08:30
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