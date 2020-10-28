İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken bornozu açıldı
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...

Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

28 Ekim 2020 tarihli Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Ekim 28 Çarşamba günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

28 Ekim 2020 Çarşamba 08:30
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

TRT1 ekranlarının yeni dizilerinden bir tanesi olan ve pek çok kişi tarafından gerek konusu gerekse oyuncu kadrosu araştırılan dizilerden bir tanesi olan Türkan Hanımın Konağı araştırılmaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda bulunan ve Zehra karakterine hayat veren Almira Tuğgül Küçükoğlu merak edilmektedir.

Türkan Hanımın Konağı Zehra kimdir?

TRT 1 ekranlarının yeni dizilerinden bir tanesi olan ve ilerleyen haftalardan ilk bölümü ile ekranlara gelmesi beklenen Türkan Hanımın Konağı dizisinin Zehra karakteri araştırılıyor. Yapılan açıklamalara göre Zehra karakteri dizide doktor olacak. Bena adında bir ikizi olan Zehra doktor konakta ki kişilerin sağlık sorunları ile ilgilenen kişidir. Tesettürlü, güzel ve sempatik bir karakterdir.

Almira Tuğgül Küçükoğlu kimdir?


2000 yılında İzmir’de dünyaya gelen genç ve güzel oyuncu 7 yaşından beri Tekwondo ile uğraşmaktadır. Aikido ile de uğraşan genç oyuncu daha sonrasında profesyonel oyuncu olmak yerine oyuncu olmaya karar vermiştir. İç mimarlık fakültesinde halen oyuna Küçükoğlu, Sahne Tozu tiyatrolarında eğitim aldıktan sonra görev almıştır. Ayrıca Tunay Gözden’den de birebir oyunculuk eğitimi almıştır.

Almira Tuğgül Küçükoğlu’nun görev aldığı yapımlar

  • 2019 – Yemin (Yonca)
  • 2020 – Türkan Hanımın Konağı (Zehra)

Almira Tuğgül Küçükoğlu sosyal medya hesapları

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Küçükoğlu’nun resmi sosyal medya hesabında 67 paylaşımı bulunmaktadır. 64,2 binden fazla takipçisi olan Küçükoğlu’nun takipçi sayısı günden güne artmaktadır.



Son Güncelleme: 28.10.2020 08:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Almira Tuğgül Küçükoğlu KimdirTürkan Hanımın Konağı Zehra Kimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak

Popüler Haberler

Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ekim 2020 Tüvtürk araç muayene randevu ücreti ne kadar? Tüvtürk araç muayenesinde nelere bakılıyor?
Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Nafaka alacak ve ödeme hesabı nasıl yapılır? Kimler nafaka alabilir?
İŞKUR işsiz maaşları nelerdir? 2020 İŞKUR hangi program ne kadar maaş vermekte?
T.C. kimlik no ile ile kredi notu sorgulama e-devlet 2020
Yağlı saçlara iyi gelen evde hazırlanabilecek doğal ve bitkisel çözümler 2020
Yemin dizisi Feride karakterini kim canlandırıyor? Cansu Tuman kimdir?
Düşük faiz oranıyla kredi imkanı!
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyetini kimler yapabilir? Diyet bitince nasıl beslenilmelidir?
Kara Cuma indirimleri nedir? Black Friday indirimleri hangi tarihlerde olacak?
ÖSYM ALES Başvurusu ne zaman başlayacak? Başvuru ücretleri ne kadar?
IMEI Sorgulama nasıl yapılır? E-devlet IMEI numarası nasıl öğrenilir?
Hamilelik belirtileri ilk hafta nasil olur? Hamilelik belirtileri kaç gün sürer?
Happy Center indirim günleri 24-31 Aralık 2019 kataloğu
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 28 Ekim 2020 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Sol Yanım dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Gönül Dağı Serdar kimdir? Gerçek adı nedir? Utku Ateş hakkında bilgiler
2020 yılı Andorra asgari ücreti
Masumlar Apartmanı dizisi izlendi mi? Beğenildi mi? TRT1 yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın reyting oranları
Bugün gram altın ne kadar oldu? 28 Ekim 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.