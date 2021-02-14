İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...

Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu doğum tarihi

14 Şubat Pazar 2021 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu doğum tarihi hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu doğum tarihi konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 14 Şubat 2021 Pazar tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 08:30
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu doğum tarihi
Takip Et:

TRT1 ekranlarının yeni dizilerinden bir tanesi olan ve pek çok kişi tarafından gerek konusu gerekse oyuncu kadrosu araştırılan dizilerden bir tanesi olan Türkan Hanımın Konağı araştırılmaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda bulunan ve Zehra karakterine hayat veren Almira Tuğgül Küçükoğlu merak edilmektedir.

Türkan Hanımın Konağı Zehra kimdir?

TRT 1 ekranlarının yeni dizilerinden bir tanesi olan ve ilerleyen haftalardan ilk bölümü ile ekranlara gelmesi beklenen Türkan Hanımın Konağı dizisinin Zehra karakteri araştırılıyor. Yapılan açıklamalara göre Zehra karakteri dizide doktor olacak. Bena adında bir ikizi olan Zehra doktor konakta ki kişilerin sağlık sorunları ile ilgilenen kişidir. Tesettürlü, güzel ve sempatik bir karakterdir.

Almira Tuğgül Küçükoğlu kimdir?

2000 yılında İzmir’de dünyaya gelen genç ve güzel oyuncu 7 yaşından beri Tekwondo ile uğraşmaktadır. Aikido ile de uğraşan genç oyuncu daha sonrasında profesyonel oyuncu olmak yerine oyuncu olmaya karar vermiştir. İç mimarlık fakültesinde halen oyuna Küçükoğlu, Sahne Tozu tiyatrolarında eğitim aldıktan sonra görev almıştır. Ayrıca Tunay Gözden’den de birebir oyunculuk eğitimi almıştır.

Almira Tuğgül Küçükoğlu’nun görev aldığı yapımlar

  • 2019 – Yemin (Yonca)
  • 2020 – Türkan Hanımın Konağı (Zehra)

Almira Tuğgül Küçükoğlu sosyal medya hesapları

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Küçükoğlu’nun resmi sosyal medya hesabında 67 paylaşımı bulunmaktadır. 64,2 binden fazla takipçisi olan Küçükoğlu’nun takipçi sayısı günden güne artmaktadır.



Son Güncelleme: 14.02.2021 08:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Almira Tuğgül Küçükoğlu KimdirTürkan Hanımın Konağı Zehra Kimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor Ayşe sosyal medya paylaşımları büyük beğeni topladı!
Survivor Ayşe sosyal medya paylaşımları büyük beğeni topladı!
Merakla beklenen 'Yeşilçam' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı!
Merakla beklenen 'Yeşilçam' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı!
Sibel Can ve Hakan Altun'un yeni programı 'Şarkılar Bizi Söyler'in ilk tanıtımı yayınlandı
Sibel Can ve Hakan Altun'un yeni programı 'Şarkılar Bizi Söyler'in ilk tanıtımı yayınlandı
Sefirin Kızı dizisinde bir ayrılık daha!
Sefirin Kızı dizisinde bir ayrılık daha!
Mucize Doktor dizisinden üzücü haber geldi! Adil Hoca diziye veda etti!
Mucize Doktor dizisinden üzücü haber geldi! Adil Hoca diziye veda etti!
Burak Kut kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
Burak Kut kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Popüler Haberler

Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu doğum tarihi
2021 SGK hasta rapor parası nasıl alınır? SGK rapor sorgulama işlemleri
Emanet Begüm kimdir? Gözde Gürkan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
instagram tüm takipçilerimi nasıl silerim? İnstagram takipçileri silme toplu işlem
SGK veya Bağ-Kur prim borcu bulunan vatandaşlar Ziraat Bankası’na emeklilik kredisi çekerek emekli olabilecek!
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması başvuru şartları ve başvuru adresi detayları
Yeni Nissan Micra Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? 2021 Yeni Nissan Micra fiyatları ve özellikleri
Sgk cenaze yardımı alma şartları nelerdir, nasıl alınır? 2021 Sgk cenaze ödeneği başvuru işlemleri
PTT 2021 Şubat borç yapılandırma kredisi şartları ve faiz oranları
PTT kart müşteri numarası öğrenme ve hesap numarası sorgulama
Cornetto Mini Cooper çekilişi katılım şartları neler? Çekilişe nasıl katılabilirim?
1500 tl'ye kadar alınabilecek en iyi telefon modelleri
18 yaş altındakilere nasıl e-devlet şifresi alınır?
Patara nerede? Patara antik kenti haritadaki yeri ve konumu
Vakıfbank Vibi nedir? Hangi işlemleri yapabiliyor?
TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar oldu? Şubat 2021 Araç muayene sorgulama ve gereken evraklar
Belediye süt yardımı nasıl alınır?2021 Halk süt başvurusu şartları
SGK’dan teminat iadesi alma şartları nelerdir? 2021 Teminat iade yazısı nasıl yazılır?
Saç ekimi uzmanı nasıl olunur? Saç ekimi uzmanları hangi kurslara gider?
Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi
Spor giysisi seçerken nelere dikkat etmeli?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.