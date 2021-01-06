İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Birçok kişinin merak ettiği 6 Ocak 2021 Çarşamba günü gündeme gelen Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 06-01-2021 tarihli haberimizde Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

06 Ocak 2021 Çarşamba 08:30
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

TRT1 ekranlarının yeni dizilerinden bir tanesi olan ve pek çok kişi tarafından gerek konusu gerekse oyuncu kadrosu araştırılan dizilerden bir tanesi olan Türkan Hanımın Konağı araştırılmaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda bulunan ve Zehra karakterine hayat veren Almira Tuğgül Küçükoğlu merak edilmektedir.

Türkan Hanımın Konağı Zehra kimdir?

TRT 1 ekranlarının yeni dizilerinden bir tanesi olan ve ilerleyen haftalardan ilk bölümü ile ekranlara gelmesi beklenen Türkan Hanımın Konağı dizisinin Zehra karakteri araştırılıyor. Yapılan açıklamalara göre Zehra karakteri dizide doktor olacak. Bena adında bir ikizi olan Zehra doktor konakta ki kişilerin sağlık sorunları ile ilgilenen kişidir. Tesettürlü, güzel ve sempatik bir karakterdir.

Almira Tuğgül Küçükoğlu kimdir?

2000 yılında İzmir’de dünyaya gelen genç ve güzel oyuncu 7 yaşından beri Tekwondo ile uğraşmaktadır. Aikido ile de uğraşan genç oyuncu daha sonrasında profesyonel oyuncu olmak yerine oyuncu olmaya karar vermiştir. İç mimarlık fakültesinde halen oyuna Küçükoğlu, Sahne Tozu tiyatrolarında eğitim aldıktan sonra görev almıştır. Ayrıca Tunay Gözden’den de birebir oyunculuk eğitimi almıştır.

Almira Tuğgül Küçükoğlu’nun görev aldığı yapımlar

  • 2019 – Yemin (Yonca)
  • 2020 – Türkan Hanımın Konağı (Zehra)

Almira Tuğgül Küçükoğlu sosyal medya hesapları

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Küçükoğlu’nun resmi sosyal medya hesabında 67 paylaşımı bulunmaktadır. 64,2 binden fazla takipçisi olan Küçükoğlu’nun takipçi sayısı günden güne artmaktadır.



Son Güncelleme: 06.01.2021 08:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Almira Tuğgül Küçükoğlu KimdirTürkan Hanımın Konağı Zehra Kimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mesut Özil ile evli olan Amine Gülşe kimdir? Kaç yaşındadır?
Mesut Özil ile evli olan Amine Gülşe kimdir? Kaç yaşındadır?
Son Şans filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Son Şans filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Exxen Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Exxen Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Nilperi Şahinkaya kimdir? Kaç yaşındadır?
Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Nilperi Şahinkaya kimdir? Kaç yaşındadır?
Exxen Sihirli Annem konusu ve oyuncu kadrosu nedir?
Exxen Sihirli Annem konusu ve oyuncu kadrosu nedir?
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizisinde Cihan karakterine İsmail Hacıoğlu hayat veriyor
Kuruluş Osman dizisi Geyhatu karakterini kim canlandırıyor? Maruf Otajonov biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman dizisi Abdurrahman Alp karakterini kim canlandırıyor? Celal Al biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisinin Deniz'i Sahra Şaş'ın hayat hikayesi!
ATV Kuruluş Osman konusu ve dizi oyuncuları
eSIM nedir, ne zaman çıkacak?
Zümrüdüanka dizisi Cihan kimdir? Evren Erler hakkında bilgiler
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti İstanbul'un hangi semtinde
Sadakatsiz Mert kimdir? Erdem Vurdem’in yer aldığı diziler
Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? Olcay Yusufoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Şok market 18-22 Aralık 2020 hafta sonu kampanyalı ürünler kataloğu
Ramazan orucu kaç gündür? Oruç kaç gün sürer?
Evin tamamına konut kredisi veren bankalar hangileridir?
Bimde bu hafta 7 Şubat – 14 Şubat 2020 Cuma aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu
Evden iş yapanlar vergiden nasıl muaf olurlar? Esnaf vergi muafiyet belgesi nedir, nasıl alınır?
Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteri kimdir? Melis Sezen nereli, yaşı kaç?
Sen Çal Kapımı Sevda karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret Başkomiser Sinan kimdir? Mert Fırat’ın yer aldığı diziler
Ziraat Bankası sera kredisi şartları 2021
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz hakkında bilgiler
Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ali Ersan Duru kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.