İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Son Dakika
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü...

Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra karakteri kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Gündemde dikkat çeken Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra karakteri kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra karakteri kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? haberini 15.11.2020 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

15 Kasım 2020 Pazar 08:30
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra karakteri kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Takip Et:

TRT1 ekranlarının yeni dizilerinden bir tanesi olan ve pek çok kişi tarafından gerek konusu gerekse oyuncu kadrosu araştırılan dizilerden bir tanesi olan Türkan Hanımın Konağı araştırılmaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda bulunan ve Zehra karakterine hayat veren Almira Tuğgül Küçükoğlu merak edilmektedir.

Türkan Hanımın Konağı Zehra kimdir?

TRT 1 ekranlarının yeni dizilerinden bir tanesi olan ve ilerleyen haftalardan ilk bölümü ile ekranlara gelmesi beklenen Türkan Hanımın Konağı dizisinin Zehra karakteri araştırılıyor. Yapılan açıklamalara göre Zehra karakteri dizide doktor olacak. Bena adında bir ikizi olan Zehra doktor konakta ki kişilerin sağlık sorunları ile ilgilenen kişidir. Tesettürlü, güzel ve sempatik bir karakterdir.

Almira Tuğgül Küçükoğlu kimdir?


2000 yılında İzmir’de dünyaya gelen genç ve güzel oyuncu 7 yaşından beri Tekwondo ile uğraşmaktadır. Aikido ile de uğraşan genç oyuncu daha sonrasında profesyonel oyuncu olmak yerine oyuncu olmaya karar vermiştir. İç mimarlık fakültesinde halen oyuna Küçükoğlu, Sahne Tozu tiyatrolarında eğitim aldıktan sonra görev almıştır. Ayrıca Tunay Gözden’den de birebir oyunculuk eğitimi almıştır.

Almira Tuğgül Küçükoğlu’nun görev aldığı yapımlar

  • 2019 – Yemin (Yonca)
  • 2020 – Türkan Hanımın Konağı (Zehra)

Almira Tuğgül Küçükoğlu sosyal medya hesapları

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Küçükoğlu’nun resmi sosyal medya hesabında 67 paylaşımı bulunmaktadır. 64,2 binden fazla takipçisi olan Küçükoğlu’nun takipçi sayısı günden güne artmaktadır.



Son Güncelleme: 15.11.2020 08:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Almira Tuğgül Küçükoğlu KimdirTürkan Hanımın Konağı Zehra Kimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?

Popüler Haberler

Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra karakteri kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Torun Bakma Maaşı başvuruları nasıl yapılır? Torun Bakma Maaşı ne kadardır?
Instagram takipçilerin hepsini topluca silebilirmiyim? Instagram takipçileri silme işlemleri
Gönül Dağı hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Gönül Dağı tekrar bölümleri ne zaman?
Bay Yanlış dizisi bitti mi, neden yok? Bay Yanlış yayından kaldırıldı mı?
EBA canlı derste alınan yoklamalar giriliyor mu?
Emekli maaşı promosyon miktarı ne kadar? 2020 Emekliye en çok promosyon veren banka
Belediyede memur olmak için başvuru şartları nelerdir? 2020 Belediye memur birimleri
Star TV Sol Yanım oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Şok'da satılan Samsung t290 tablet özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Sabıka kaydı polis ve bekçiliğe engel midir? 2020 Aile bireylerindeki sabıka bekçi ya da polis olmaya engel mi?
Patates ne zaman ekilir? Patates ekimi için en uygun zaman ne zamandır?
EURO 2020 kura çekimleri ne zaman, hangi tarihte olacak? Türkiye kaçıncı torbada yer alacak?
Beni Bırakma neden yok? Beni bırakma yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?
Bilgisayarımda virüs var mı, nasıl anlarım? Virüslü PC nasıl anlaşılır?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 15 Kasım 2020 Pazar
Sicili bozuk olan kişiler 1 saat içinde kredi alabiliyor
Alevlerin Ardından dizisi Çiçek kimdir? Hazar Ergüçlü'un hayatı!
Alevlerin Ardında Komiser Taner karakteri kimdir? Fatih Çetintaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 15 Kasım 2020 Pazar
Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.