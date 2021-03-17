İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ kimdir, nereli yaşı kaç?

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ kimdir, nereli yaşı kaç? ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 17 Mart 2021 Çarşamba tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ kimdir, nereli yaşı kaç? hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

17 Mart 2021 Çarşamba 09:00
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ kimdir, nereli yaşı kaç?
Takip Et:

Türkan Hanımın Konağı Rabia Kimdir?

Türkan Hanımın Konağı dizisinin merak edilen karakterlerinden biri de kısa süre önce fragmanı yayınlanan ve TRT 1 ekranında gösterilecek olan Rabia'dır. Rabia karakteri Batuhan'ın annesidir. İyi bir anne imajını gösterir. Ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, başı belada ve muhtaç olan herkese yardım sağlar.

Arzu Yanardağ Kimdir?

Arzu Yanardağ, 31 Ağustos 1977'de İstanbul'da doğdu. Babası bir oyun yazarı. Lise eğitimini Bakırköy Kız Meslek Lisesi'nde tamamladı. Bir model ajansına katıldı ve bir süre defile modelleri üzerinde çalıştı. MSM Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. Unutabilsem dizisinde başrol oynayarak ilk oyunculuk deneyimini 1996 yılında kazandı. Birçok dizide rol almış ve oynadığı tüm dizi ve filmlerle ünlüdür.

Arzu Yanardağ’ın Daha Önce Yer Aldığı Diziler Ve Filmler

1998 – Unutabilsem

1999 – Hayat Bağları

1999 – Asansör

2000 – Oyun Bitti

2000 – Ozanlar Yaylası

2000 – Dedelerimi Evlendirirken

2001 – Aşkına Eşkıya

2004 – Hoşgeldin Hayat

2004 – Tatil Aşkları

2005 – Geçmiş Zaman Elbiseleri

2005 – Düşler ve Gerçekler

2005 – Bir Salkım Üzüm Satıcı

2005 – Cumbadan Rumbaya

2005 – Eylül

2006 – Umut Adası

2006 – Dün Gece Bir Rüya Gördüm

2007 – Hakkını Helal Et

2007 – Gurbet Yolcuları

2008 – Zülfikar

2008 – Rüzgar

2009 – Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde

2010 – Kalp Ağrısı

2011 – Kolpaçino: Bomba

2013 – Koğuş Akademisi

2014 – Umutsuz Ev Kadınları

2014 – Galip Derviş

2015 – Küçük Gelin

2015 – Olur İnşallah

Arzu Yanardağ’ın Sevgilisi Kim?

Takipçilerinin ve hayranlarının sorduğu sorulardan biri erkek arkadaşı var mı? Evli mi? Soruları çoça sorulmaktadır. Arzu Yanardağ, 2006 yılında Ali Sertel ile evlendi. Bu evlilikten bir çocuk doğdu ve çiftimiz yaklaşık 1-1,5 yıl sonra ayrılmaya karar verdi. Bu evliliğin ardından Arzu Yanardağ, 2008 yılında Serhat Türkan ile ikinci evliliğini yaptı.

Arzu Yanardağ’ın Resmi Sosyal Medya Hesabı

Arzu Yanardağ, resmi Instagram sayfasını aktif olarak kullanıyor ve takipçileriyle sık sık paylaşıyor. Arzu Yanardağ'ın yaklaşık 560 paylaşımı ve 50,3 binin üzerinde takipçisi var. İnstagram aracılığı ile arada sırada Türkan Hanımın Konağı serisinden eğlenceli resim çerçeveleri sunuyor. Arzu Yanardağ resmi Instagram sayfası kullanıcı adı: @arzuyanardag

Türkan Hanımın Konağı Rabia Kıyafetleri

Önümüzdeki haftalarda TRT 1 ekranlarında gösterilecek olan Türkan Hanımın Konağı dizisinde Rabia karakterinin giydiği kıyafetler, gömlekler ve kıyafetler insanların merakını uyandırdı. Dizi başladığında Türkan Hanımın Konağı dizisinde Rabia karakterinin kullandığı kıyafet, takı, çanta ve ayakkabıları sizlerle paylaşacağız.



Son Güncelleme: 17.03.2021 09:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Arzu YanardağRabiaTRT1Türkan Hanımın Konağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Neler Oluyor Hayatta 17 Mart 2021 Çarşamba Kanal D
Neler Oluyor Hayatta 17 Mart 2021 Çarşamba Kanal D
Türkan Hanım’ın Konağı 133. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TRT1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Türkan Hanım’ın Konağı 133. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TRT1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Masumlar Apartmanı Naci neden gitti? Naci geri gelecek mi?
Masumlar Apartmanı Naci neden gitti? Naci geri gelecek mi?
Survivor 2021 50. bölüm fragmanı 18 Mart 2021 Perşembe
Survivor 2021 50. bölüm fragmanı 18 Mart 2021 Perşembe
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. Bölüm fragmanı - Edho 23 Mart 2021 Salı fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. Bölüm fragmanı - Edho 23 Mart 2021 Salı fragmanı
Hekimoğlu 42. bölüm fragmanı 23 Mart 2021 Salı
Hekimoğlu 42. bölüm fragmanı 23 Mart 2021 Salı

Popüler Haberler

Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ kimdir, nereli yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim yeri ve mekanları
Kanal D Yatıya Misafirim Var basvuru formu başvuru adresi ve şartları
Emanet dizisi Bora karakteri kimdir? Göksel Kayahan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Neler Oluyor Hayatta 17 Mart 2021 Çarşamba Kanal D
Türkan Hanımın Konağı dizisindeki Zehra karakteri kimdir?
E-Devlet siyasi parti üyeliği iptali nasıl yapılır?
Asgari geçim indirimi neye göre verilir? 2021 Agi kaç yaş çocuğa kadar verilir?
Malta’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Malta asgari ücret fiyatları
Arıza dizisindeki Şehmuz karakteri Kimdir? Şekip Taşpınar dizideki rolü ve hayatı
Netflix Friends ne zaman yayınlanacak? Netflix Türkiye Friends yayın tarihi
Seni Çok Bekledim Songül Kimdir? Selen Domaç Yaşı, Boyu, Sevgilisi
Rüyada kuzu ne demektir? Doğum veya kuzu rüyasının tabiri ve anlamı
Sıcaklarda en çok tercih edilen sessiz ve akıllı en iyi 2021 vantilatör modelleri
Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi?
Kuveyt Türk Faizsiz kredi kampanyası detayları ve başvuru şartları 17 Mart 2021 Çarşamba
Türk Telekom interneti nereye şikayet edebilirim?
Yarı zamanlı çalışanlarda kıdem tazminatı ödeme durumu nasıl olur? 2021
İkea mağaza çalışma saat ve günleri 2021
Anaokulları eğitimi zorunlu eğitim midir? 2021 Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.