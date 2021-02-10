İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia karakterini kim canlandırıyor? Arzu Yanardağ biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia karakterini kim canlandırıyor? Arzu Yanardağ biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 10 Şubat 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 09:00
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia karakterini kim canlandırıyor? Arzu Yanardağ biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Türkan Hanımın Konağı Rabia Kimdir?

Türkan Hanımın Konağı dizisinin merak edilen karakterlerinden biri de kısa süre önce fragmanı yayınlanan ve TRT 1 ekranında gösterilecek olan Rabia'dır. Rabia karakteri Batuhan'ın annesidir. İyi bir anne imajını gösterir. Ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, başı belada ve muhtaç olan herkese yardım sağlar.

Arzu Yanardağ Kimdir?

Arzu Yanardağ, 31 Ağustos 1977'de İstanbul'da doğdu. Babası bir oyun yazarı. Lise eğitimini Bakırköy Kız Meslek Lisesi'nde tamamladı. Bir model ajansına katıldı ve bir süre defile modelleri üzerinde çalıştı. MSM Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. Unutabilsem dizisinde başrol oynayarak ilk oyunculuk deneyimini 1996 yılında kazandı. Birçok dizide rol almış ve oynadığı tüm dizi ve filmlerle ünlüdür.

Arzu Yanardağ’ın Daha Önce Yer Aldığı Diziler Ve Filmler

1998 – Unutabilsem

1999 – Hayat Bağları

1999 – Asansör

2000 – Oyun Bitti

2000 – Ozanlar Yaylası

2000 – Dedelerimi Evlendirirken

2001 – Aşkına Eşkıya

2004 – Hoşgeldin Hayat

2004 – Tatil Aşkları

2005 – Geçmiş Zaman Elbiseleri

2005 – Düşler ve Gerçekler

2005 – Bir Salkım Üzüm Satıcı

2005 – Cumbadan Rumbaya

2005 – Eylül

2006 – Umut Adası

2006 – Dün Gece Bir Rüya Gördüm

2007 – Hakkını Helal Et

2007 – Gurbet Yolcuları

2008 – Zülfikar

2008 – Rüzgar

2009 – Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde

2010 – Kalp Ağrısı

2011 – Kolpaçino: Bomba

2013 – Koğuş Akademisi

2014 – Umutsuz Ev Kadınları

2014 – Galip Derviş

2015 – Küçük Gelin

2015 – Olur İnşallah

Arzu Yanardağ’ın Sevgilisi Kim?

Takipçilerinin ve hayranlarının sorduğu sorulardan biri erkek arkadaşı var mı? Evli mi? Soruları çoça sorulmaktadır. Arzu Yanardağ, 2006 yılında Ali Sertel ile evlendi. Bu evlilikten bir çocuk doğdu ve çiftimiz yaklaşık 1-1,5 yıl sonra ayrılmaya karar verdi. Bu evliliğin ardından Arzu Yanardağ, 2008 yılında Serhat Türkan ile ikinci evliliğini yaptı.

Arzu Yanardağ’ın Resmi Sosyal Medya Hesabı

Arzu Yanardağ, resmi Instagram sayfasını aktif olarak kullanıyor ve takipçileriyle sık sık paylaşıyor. Arzu Yanardağ'ın yaklaşık 560 paylaşımı ve 50,3 binin üzerinde takipçisi var. İnstagram aracılığı ile arada sırada Türkan Hanımın Konağı serisinden eğlenceli resim çerçeveleri sunuyor. Arzu Yanardağ resmi Instagram sayfası kullanıcı adı: @arzuyanardag

Türkan Hanımın Konağı Rabia Kıyafetleri

Önümüzdeki haftalarda TRT 1 ekranlarında gösterilecek olan Türkan Hanımın Konağı dizisinde Rabia karakterinin giydiği kıyafetler, gömlekler ve kıyafetler insanların merakını uyandırdı. Dizi başladığında Türkan Hanımın Konağı dizisinde Rabia karakterinin kullandığı kıyafet, takı, çanta ve ayakkabıları sizlerle paylaşacağız.



Son Güncelleme: 10.02.2021 09:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Arzu YanardağRabiaTRT1Türkan Hanımın Konağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor Sergen'e vatoz saldırdı!
Survivor Sergen'e vatoz saldırdı!
Survivor'da en düşük SMS'i alarak adaya veda eden isim kim oldu?
Survivor'da en düşük SMS'i alarak adaya veda eden isim kim oldu?
Elçiyi Öldür filmi konusu ve oyuncuları
Elçiyi Öldür filmi konusu ve oyuncuları
Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin konusu ve oyuncu kadrosu
Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin konusu ve oyuncu kadrosu
BluTV Hiç dizisi başrol oyuncuları belli oldu
BluTV Hiç dizisi başrol oyuncuları belli oldu
Bir Denizaltı Hikayesi dizisinden ilk kareler paylaşıldı
Bir Denizaltı Hikayesi dizisinden ilk kareler paylaşıldı

Popüler Haberler

Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın doğum tarihi
TRT 1 Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Kanal D Yatıya Misafirim Var yarışması başvuru formu
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia karakterini kim canlandırıyor? Arzu Yanardağ biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Emanet dizisi Bora (Göksel Kayahan) kimdir?
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu kimdir, nereli yaşı kaç?
HGS bakiye ve borç sorgulama 2021
Exxen Şeref Bey'in konusu ve oyuncu kadrosu
Kalk Gidelim yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor?
İŞKUR TYP aylığı kaç paradır? 2021 İŞKUR program ve maaş tutarları
3 Eylül Salı Reyting sonuçları Yaparsın Aşkım, MasterChef Türkiye, Fox Ana Haber programlarından hangisi reytinglerde ilk sırada yer aldı?
Bıçak Sırtı dizisi oyuncuları kimler? Kanal 7 yeni hint dizisi Swaragini oyuncuları
Yerli elektrikli otomobil ne zaman çıkacak? Yerli otomobil tanıtım tarihleri belli oluyor
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 30 Haziran DGS sınav sonuçları
Taşeron işçiler için müjdeli haber geldi! Özlük hakları ve gelirleri düzenlenecek
Bankaların güncel kredi faiz oranları 10 Şubat 2021 Çarşamba
Güncel gümüş fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
TV8 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Şubat 2021 Çarşamba
Survivor İlayda dedesi kim? İlayda'nın dedesinin adı ve fotoğrafı
Altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.