Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia (Arzu Yanardağ) kimdir?

Türkan Hanımın Konağı Rabia Kimdir?
Türkan Hanımın Konağı dizisinin merak edilen karakterlerinden biri de kısa süre önce fragmanı yayınlanan ve TRT 1 ekranında gösterilecek olan Rabia'dır. Rabia karakteri Batuhan'ın annesidir. İyi bir anne imajını gösterir. Ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, başı belada ve muhtaç olan herkese yardım sağlar.
Arzu Yanardağ Kimdir?
Arzu Yanardağ, 31 Ağustos 1977'de İstanbul'da doğdu. Babası bir oyun yazarı. Lise eğitimini Bakırköy Kız Meslek Lisesi'nde tamamladı. Bir model ajansına katıldı ve bir süre defile modelleri üzerinde çalıştı. MSM Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. Unutabilsem dizisinde başrol oynayarak ilk oyunculuk deneyimini 1996 yılında kazandı. Birçok dizide rol almış ve oynadığı tüm dizi ve filmlerle ünlüdür.
Arzu Yanardağ’ın Daha Önce Yer Aldığı Diziler Ve Filmler
1998 – Unutabilsem
1999 – Hayat Bağları
1999 – Asansör
2000 – Oyun Bitti
2000 – Ozanlar Yaylası
2000 – Dedelerimi Evlendirirken
2001 – Aşkına Eşkıya
2004 – Hoşgeldin Hayat
2004 – Tatil Aşkları
2005 – Geçmiş Zaman Elbiseleri
2005 – Düşler ve Gerçekler
2005 – Bir Salkım Üzüm Satıcı
2005 – Cumbadan Rumbaya
2005 – Eylül
2006 – Dün Gece Bir Rüya Gördüm
2007 – Hakkını Helal Et
2007 – Gurbet Yolcuları
2008 – Zülfikar
2008 – Rüzgar
2009 – Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde
2010 – Kalp Ağrısı
2011 – Kolpaçino: Bomba
2013 – Koğuş Akademisi
2014 – Umutsuz Ev Kadınları
2014 – Galip Derviş
2015 – Küçük Gelin
2015 – Olur İnşallah
Arzu Yanardağ’ın Sevgilisi Kim?
Takipçilerinin ve hayranlarının sorduğu sorulardan biri erkek arkadaşı var mı? Evli mi? Soruları çoça sorulmaktadır. Arzu Yanardağ, 2006 yılında Ali Sertel ile evlendi. Bu evlilikten bir çocuk doğdu ve çiftimiz yaklaşık 1-1,5 yıl sonra ayrılmaya karar verdi. Bu evliliğin ardından Arzu Yanardağ, 2008 yılında Serhat Türkan ile ikinci evliliğini yaptı.
Arzu Yanardağ’ın Resmi Sosyal Medya Hesabı
Arzu Yanardağ, resmi Instagram sayfasını aktif olarak kullanıyor ve takipçileriyle sık sık paylaşıyor. Arzu Yanardağ'ın yaklaşık 560 paylaşımı ve 50,3 binin üzerinde takipçisi var. İnstagram aracılığı ile arada sırada Türkan Hanımın Konağı serisinden eğlenceli resim çerçeveleri sunuyor. Arzu Yanardağ resmi Instagram sayfası kullanıcı adı: @arzuyanardag
Türkan Hanımın Konağı Rabia Kıyafetleri
Önümüzdeki haftalarda TRT 1 ekranlarında gösterilecek olan Türkan Hanımın Konağı dizisinde Rabia karakterinin giydiği kıyafetler, gömlekler ve kıyafetler insanların merakını uyandırdı. Dizi başladığında Türkan Hanımın Konağı dizisinde Rabia karakterinin kullandığı kıyafet, takı, çanta ve ayakkabıları sizlerle paylaşacağız.