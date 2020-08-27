Türkan Hanım’ın Konağı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

TRT 1 ekranlarında yeni sezona hazırlanan Türkan Hanım’ın Konağı adlı yeni dizi, konusu ve ilginç içeriği ile izleyicilerin dikkatini çekmeye başladı. Dizi aynı zamanda bir program olarak izleyicinin karşısına gelecek. Dizide önek olaylar her hafta uzman görüşü ile harmanlanırken, bu şekilde dizi bir nevi program olarak da izleyiciyle buluşturulacak. Dizi de aynı zamanda her hafta bir yemek tarifi verilecek. Dizinin içinde program bulunması diziyi nasıl etkileyecek izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor.

Farklı bir konsept ile ekranlarda olacak olan yeni dizinin kadrosu da şekillenmeye başladı. Dizide birçok ünlü ismin yanı sıra genç yetenekler de bulunuyor.

Türkan Hanım’ın Konağı dizisi konusu

Yeni dizi Türkan Hanım’ın Konağı’nda köklü Türk kültürü ve aile yapısı izleyiciye aktarılacak. Gelenek ve göreneklerimize göre yaşayan bir ailenin hikayesini anlatacak dizide, bolca Türk aile yapısına ait doneler bulunacak.

Türkan Hanım’ın Konağı oyuncu kadrosu

Arzu Yanardağ

Arzu Yanardağ 1977 yılında İstanbul’da doğmuştur. Meslek hayatına model olarak başlayan güzel oyuncu, sonrasında ilgisini çeken oyunculuk sektörüne adım atmıştır. MSM Actor Studıo’da aldığı oyunculuk eğitimi ile sektöre giren Yanardağ, birden fazla dizide boy göstermiştir. Umutsuz Ev Kadınları, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde yer alan oyuncu, bir kız çocuğuna sahiptir. İki evlilik yapan Yanardağ, 1.69 boya ve 51 kiloya sahiptir.

Mürşit Ağa Bağ

1968 doğumlu olan deneyimli oyuncu Mürşit Ağa Bağ, sayısız dizi ve filmde boy göstermiştir. Devlet Konservatuarı’nda aldığı eğitim ile oyunculuk sektörüne giriş yapan usta oyuncu, Hür Adam filminde Said Nursi’yi canlandırarak büyük yankı uyandırmıştır. Sayısız yapımda yer alan deneyimli oyuncu yeni sezonda Türkan Hanım’ın Konağı adlı dizide yer alacak.

Ayşen İnci

1955 Ankara doğumlu olan Ayşen İnci, dizide Türkan Hanım karakterine hayat verecek. Sihirli Annem dizisi ile tanınan başarılı oyuncu, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda eğitim almış ve sonrasında eğitim vermiş biridir. Birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu, kendine ait 4 kitaba sahiptir.

Buket Dereoğlu

1970 İstanbul doğumlu olan güzel oyuncu Buket Dereoğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim almıştır. Sayısı tiyatro oyununda boy gösteren usta oyuncu, Bizimkiler adlı tv dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır. Televizyona adım atan Buket Dereoğlu, izleyiciler tarafından oldukça sevilmiştir. Birçok dizide boy gösteren oyuncu, son olarak Türkan Hanım’ın Konağı adlı dizinin kadrosuna dahil oldu. Şu an bekar olan güzel oyuncu, bir kız çocuğuna sahiptir.