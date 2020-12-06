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Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizisi konusu ve çekim yeri

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizisi konusu ve çekim yeri ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 6 Aralık 2020 Pazar tarihli haberimizi inceleyerek Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

06 Aralık 2020 Pazar 00:00
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizisi konusu ve çekim yeri
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TRT 1 kanalında 14 Eylül Pazartesi günü ekran serüvenine başlayan Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekimleri bütün yaz devam etti. Dizide dikkatleri çeken konağın nerede olduğu ve çekimlerinin nerede yapıldığı birçok izleyici tarafından araştırılıyor. Türkan Hanımın Konağı dizisi hafta içi her gün saat 09.30’da TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor?

Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Dizide yer alan ve büyüklüğü ile dikkatleri çeken konak ise Beykoz ilçesinde yer alıyor. Konak daha önce Ferhat ile Şirin dizisinde de kullanılmıştı. Türkan Hanımın Konağı dizisi için özel olarak kiralanan konak için yapım büyük bir kira bedeli ödedi. Kira ödemesi uzun bir süre de devam edecek.

Konak dışında dizinin çekimleri Üsküdar, Beşiktaş ve Ortaköy gibi İstanbul’un tüm güzelliklerini sunan alanlarda gerçekleştiriliyor.

Türkan Hanımın Konağı 1.bölüm fragmanı:




Son Güncelleme: 06.12.2020 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Türkan Hanımın KonağıTrt 1
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