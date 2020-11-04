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Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizisi çekim yerleri ve mekanları

Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizisi çekim yerleri ve mekanları haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 04.11.2020 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

04 Kasım 2020 Çarşamba 01:21
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizisi çekim yerleri ve mekanları
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TRT 1 kanalında 14 Eylül Pazartesi günü ekran serüvenine başlayan Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekimleri bütün yaz devam etti. Dizide dikkatleri çeken konağın nerede olduğu ve çekimlerinin nerede yapıldığı birçok izleyici tarafından araştırılıyor. Türkan Hanımın Konağı dizisi hafta içi her gün saat 09.30’da TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor?


Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Dizide yer alan ve büyüklüğü ile dikkatleri çeken konak ise Beykoz ilçesinde yer alıyor. Konak daha önce Ferhat ile Şirin dizisinde de kullanılmıştı. Türkan Hanımın Konağı dizisi için özel olarak kiralanan konak için yapım büyük bir kira bedeli ödedi. Kira ödemesi uzun bir süre de devam edecek.

Konak dışında dizinin çekimleri Üsküdar, Beşiktaş ve Ortaköy gibi İstanbul’un tüm güzelliklerini sunan alanlarda gerçekleştiriliyor.

Türkan Hanımın Konağı 1.bölüm fragmanı:




Son Güncelleme: 04.11.2020 01:21
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Anahtar Kelimeler:
Türkan Hanımın KonağıTrt 1
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