Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizisi çekim yerleri ve mekanları

TRT 1 kanalında 14 Eylül Pazartesi günü ekran serüvenine başlayan Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekimleri bütün yaz devam etti. Dizide dikkatleri çeken konağın nerede olduğu ve çekimlerinin nerede yapıldığı birçok izleyici tarafından araştırılıyor. Türkan Hanımın Konağı dizisi hafta içi her gün saat 09.30’da TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor?
Konak dışında dizinin çekimleri Üsküdar, Beşiktaş ve Ortaköy gibi İstanbul’un tüm güzelliklerini sunan alanlarda gerçekleştiriliyor.
Türkan Hanımın Konağı 1.bölüm fragmanı:
Son Güncelleme: 04.11.2020 01:21