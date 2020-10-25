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Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler haberine dair tüm yeni ayrıntılar 25.10.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

25 Ekim 2020 Pazar 00:00
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
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TRT 1 kanalında 14 Eylül Pazartesi günü ekran serüvenine başlayan Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekimleri bütün yaz devam etti. Dizide dikkatleri çeken konağın nerede olduğu ve çekimlerinin nerede yapıldığı birçok izleyici tarafından araştırılıyor. Türkan Hanımın Konağı dizisi hafta içi her gün saat 09.30’da TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor?


Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Dizide yer alan ve büyüklüğü ile dikkatleri çeken konak ise Beykoz ilçesinde yer alıyor. Konak daha önce Ferhat ile Şirin dizisinde de kullanılmıştı. Türkan Hanımın Konağı dizisi için özel olarak kiralanan konak için yapım büyük bir kira bedeli ödedi. Kira ödemesi uzun bir süre de devam edecek.

Konak dışında dizinin çekimleri Üsküdar, Beşiktaş ve Ortaköy gibi İstanbul’un tüm güzelliklerini sunan alanlarda gerçekleştiriliyor.

Türkan Hanımın Konağı 1.bölüm fragmanı:




Son Güncelleme: 25.10.2020 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Türkan Hanımın KonağıTrt 1
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