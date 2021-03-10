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Türkan Hanım'ın Konağı dizisi Güliz kimdir? Seyhan Taşdemir rol aldığı yapımlar ve biyografisi

10 Mart 2021 Çarşamba gününün önemli manşetlerinden Türkan Hanım'ın Konağı dizisi Güliz kimdir? Seyhan Taşdemir rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Türkan Hanım'ın Konağı dizisi Güliz kimdir? Seyhan Taşdemir rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

10 Mart 2021 Çarşamba 11:00
Türkan Hanım'ın Konağı dizisi Güliz kimdir? Seyhan Taşdemir rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her gün düzenli olarak izleyici karşısına geçen Türkan Hanım’ın Konağı dizisine Güliz karakterinin dahil olacağı ifade edildi. Dizinin izleyicileri yeni karaktere kimin hayat vereceğini araştırmaya başladılar.

Elde edilen bilgilere göre TRT 1’in sevilen dizisi Türkan Hanım’ın Konağı dizisine dahil olacak Güliz karakterine Seyhan Taşdemir hayat verecek. Hafta içi her sabah 09.00’da ekranlara gelen dizinin yeni yardımcı başrol oyuncusu Seyhan Taşdemir olacak.

Seyhan Taşdemir Kimdir?

Seyhan Taşdemir 1997 senesinde doğmuştur. Lise senelerinden beri oyunculuğua meraklı olan Taşdemir eğitim almak için Tümay Özokur Akademi’ye gitmiştir. Burada tiyatro ile uğraşan güzel oyuncu 2019 senesinde Sinema Güzeli Yarışması’nda 1. Olmuştur.

Düzgün bir fiziğe sahip olan Seyhan Taşdemir daha önce pek çok kez tiyatro oyunlarında yer almasına karşın ilk defa Türkan Hanım’ın Konağı dizisinde kamera karşısına geçecek.

Türkan Hanım’ın Konağı Güliz Kimdir?

Türkan Hanım’ın Konağı dizisindeki Güliz karakteri 20’li yaşlarında olan ve konağa bir şekilde girmeyi başaran bir kızdır. Kendisinin konakta neler yapacağı ise gelecek bölümlerde belli olacaktır.



Son Güncelleme: 10.03.2021 11:00
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Seyhan TaşdemirGülizTürkan Hanımın KonağıTrt 1
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